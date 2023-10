Penny Market ha identificato un errore di confezionamento in un lotto di yogurt greco magro senza lattosio a marchio Welless. L’errore ha portato alla presenza accidentale di lattosio, sollevando preoccupazioni particolari per coloro che sono intolleranti al lattosio. Vediamo allora i dettagli del richiamo, le regioni coinvolte e le misure precauzionali necessarie.

Il Richiamo

Penny Market ha emesso il richiamo a seguito della scoperta di un errore di confezionamento che ha portato a una mescolanza di pellicole tra i vasetti di yogurt greco magro senza lattosio e quelli del prodotto convenzionale. Questo errore può rappresentare un rischio significativo per le persone intolleranti al lattosio. Nonostante la contaminazione, per coloro che non sono intolleranti al lattosio, il consumo dell’yogurt non comporta rischi.

Regioni Coinvolte

Il richiamo è limitato a specifiche regioni italiane, comprese:

Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Liguria Lombardia Piemonte Toscana Trentino Alto Adige Veneto

Dettagli del Prodotto

Il prodotto a cui fare attenzione è un yogurt greco magro senza lattosio, prodotto per Penny Market dall’azienda Kri Kri S.A., con sede a Serres, in Grecia. Si presenta in vasetti da 150 g, con data di scadenza fissata per l’18 novembre 2023, corrispondente al numero di lotto specificato.

Misure Precauzionali

A scopo precauzionale, le persone intolleranti al lattosio che hanno acquistato questo prodotto sono invitate a restituirlo al punto vendita entro l’18 novembre 2023. Questa azione è essenziale per garantire la sicurezza alimentare dei consumatori.

Contatti e Informazioni Aggiuntive

Per ulteriori dettagli sul richiamo o per risolvere eventuali dubbi, il servizio clienti di Penny Market è disponibile al numero 337 1557874.

Il richiamo di Penny Market mette in luce l’importanza della sicurezza alimentare, in particolare per coloro che affrontano l’intolleranza al lattosio. La collaborazione dei consumatori nel restituire i prodotti interessati è fondamentale per evitare potenziali rischi. Seguire attentamente le indicazioni del richiamo è essenziale per garantire una gestione sicura e responsabile del prodotto coinvolto.