Re Carlo, pieno appoggio all’Ucraina: “Per il trionfo di Kiev”. Dopo essersi soffermato sul legame franco-francese nella cena di gala in suo onore alla Reggia di Versailles, il sovrano britannico, entrando per la prima volta nel Senato francese, si è rivolto (in francese) ai senatori presenti, parlando dell’unità di intenti fra Londra e Parigi sull’Ucraina: “Insieme – ha detto il sovrano britannico – siamo indistruttibili nella nostra determinazione a far sì che l’Ucraina trionfi e che le libertà che ci sono così care si affermino“. Questo con l’obiettivo di celebrare il rilancio dell’amicizia franco-britannica dopo le tensioni legate alla Brexit.

Nel marzo scorso, la visita oltremanica di Carlo e Camilla era stata annullata all’ultimo, a causa delle manifestazioni e proteste a ripetizione contro la riforma delle pensioni di Macron. Per la vista dei reali il presidente francese ha anche saltato l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ma l’arrivo in Europa è stata anche un’occasione per sponsorizzare l’attività del regnante a favore di un mondo più sostenibile. Il figlio della defunta regina Elisabetta ha proposto che Francia e Gran Bretagna si impegnino su una “entente” per la “sostenibilità”, con l’obiettivo di rispondere “in maniera più efficace all’emergenza mondiale in tema di clima e biodiversità”.

Da sempre convinto sostenitore della difesa dell’ambiente e in genere dei temi legati all’ecologia, Re Carlo ha proposto di ispirarsi in questa alleanza con Parigi alla storica Entente cordiale, testo firmato dai due Paesi nel 1904 per superare le forti divergenze dell’epoca. Il re ha spiegato l’iniziativa con l’esigenza di seguire “l’esempio del passato” fra i due Paesi per “affrontare le immense sfide del mondo che ci circonda”.

Brigitte e Camilla paladine della cultura

La first lady francese e la regina britannica hanno lanciato un nuovo premio letterario franco-britannico che verrà assegnato per la prima volta il prossimo anno. Un omaggio al loro amore per la lettura, passione che condividono. “Abbiamo in comune l’amore dei libri – ha detto Brigitte Macron – il gusto della lettura e la volontà di trasmettere la nostra passione. Lei, Camilla, attraverso il suo club di lettura The Queens Reading room, accessibile a tutti on-line e io con la mia carriera di insegnante che proseguo oggi negli istituti per l’impiego in diverse città di Francia. Insegno la cultura letteraria generale”.