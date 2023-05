Quando è la Festa della Mamma 2023

Quando si festeggia la Festa della Mamma? In Italia, così come in molti altri Paesi, (Stati Uniti, Cina, Sudafrica, solo per citarne alcuni), la Festa della Mamma si festeggia nella seconda domenica del mese di maggio. La data della Festa della Mamma 2023, dunque, quest’anno cade il 14 maggio.

La festa della mamma è il 14 maggio 2023

Come mai questa festa non ricade lo stesso giorno ogni anno? A differenza della Festa del Papà che è sempre il 19 maggio, quella dedicata alla mamma non si celebra sempre lo stesso giorno. Nello specifico, cade sempre nella seconda domenica del mese di Maggio.

La storia di questa festa

La scelta di festeggiare la mamma venne fatta a metà del ‘900, quando il senatore Raul Zaccari la inaugurò per la prima volta nel 1956 a Bordighera e l’anno successivo don Otello Migliosi la trasportò in Umbria arricchendola di connotati religiosi ed associandola alla figura della vergine Maria, madre di Gesù.

Nel 1958 la festa della mamma è una festa civile a tutti gli effetti, quando lo stesso Zaccari la ripropose presentandola in un disegno di legge al senato e facendo in modo che venisse celebrata ogni anno in tutte le famiglie italiane. Tuttavia, fino agli anni 2000, è stata sempre festeggiata l’8 Maggio.

Ed è proprio nel 2000 che, per rispetto di una tradizione condivisa e per allinearsi al calendario americano, il Mother’s Day si è spostato nella seconda domenica di maggio.

Non in tutto il mondo è così

La scelta della seconda domenica del mese non è una regola fissa in tutto il mondo. Per esempio in Inghilterra, Galles e Scozia il giorno dedicato alla mamma ricorre nella quarta domenica di quaresima. In Belgio, invece, si celebra l’ultima domenica di Maggio. Abitudini diverse anche in Albania, Russia, Bulgaria, Macedonia, Romania, Moldavia dove la ricorrenza coincide con la Festa della Donna (8 marzo). A San Marino è il 15 marzo, in Spagna e Portogallo la prima domenica di maggio mentre in Argentina a ottobre.