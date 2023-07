Kate e William ricordano Deborah Anne James, giornalista e attivista inglese morta il 28 giugno del 2022. Nel 2016 le è stato diagnosticato un cancro intestinale incurabile e ha continuato a ospitare un podcast “You, Me and the Big C” su BBC Radio 5 Live per parlare della lotta contro la sua malattia.

Il tumore intestinale è la seconda causa di morte per motivi oncologici a livello mondiale. Il principe e la principessa del Galles hanno deciso di supportare l’iniziativa di Natalie Rushdie, cantante jazz, che ha dedicato alla giornalista, sua amica, una canzone, in occasione dell’anniversario della morte di Deborah.

“La sua eredità saranno le innumerevoli vite salvate dal cancro intestinale”, ha detto il Principe di Galles in una dichiarazione a The Sun, per il quale James ha scritto una rubrica durante il suo viaggio contro il cancro. “Dame Debs sarebbe così orgogliosa. Ha ispirato la nazione”, ha aggiunto. “Auguro a Natalie tutto il meglio per il suo singolo al fine di raccogliere fondi per una causa così importante”.

Nei giorni precedenti alla morte della giornalista, il principe William ha fatto visita a casa dei genitori della donna nel Surrey, momento in cui le ha regalato personalmente una Damehood, titolo onorifico femminile. Kate e William hanno donato al fondo di ricerca istituito dalla James e hanno elogiato il suo “instancabile impegno” nel sensibilizzare l’opinione pubblica sul cancro e l’hanno ringraziata per aver “dato speranza” a coloro che convivono con la malattia.

“È tutto straziante da affrontare, ma sono circondata da così tanto amore che se c’è qualcosa che può aiutarmi a superarlo, spero che lo faccia”, aveva scritto la giornalista suoi suoi canali social prima di morire. “Ho sempre saputo che c’era una cosa che avrei sempre voluto fare prima di morire. Nel corso degli anni ho sempre raccolto il maggior numero possibile di informazioni e fondi per le organizzazioni benefiche a me più vicine. Di conseguenza, è stato istituito il fondo Bowelbabe e non desidero altro che voi lo aiutiate a crescere”.