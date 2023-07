Riace, il piccolo borgo marinaro in provincia di Reggio Calabria, ha celebrato i 50 anni dalla scoperta dei celebri Bronzi con un’iniziativa che unisce l’arte contemporanea e la riqualificazione urbanistica.

Tre rinomati artisti della street art internazionale hanno dato una nuova vita ai muri della stazione ferroviaria del comune, creando un’imponente opera che consacrerà l’immortalità e la maestosità dei due guerrieri.

Guardando al futuro e alle nuove generazioni, l’amministrazione ha rinnovato il proprio impegno per rafforzare l’impronta artistica e culturale di Riace, promuovendo l’arte come strumento di crescita e identità per la comunità.

Qui ed Ora Murales: il programma dell’evento a Riace

L’evento “Qui ed Ora Murales: nei secoli dei secoli, i Bronzi di Riace attraverso l’arte“, che si è tenuto il 25 luglio presso la Stazione ferroviaria del Comune di Riace, segna un importante passo avanti per questa incantevole località calabrese. Durante l’iniziativa, promossa dalla Regione Calabria e sostenuta dal Sindaco e dall’Amministrazione comunale di Riace, è stato inaugurato un grande dipinto murale che narra la storia dei Bronzi con un approccio innovativo e contemporaneo.

La cerimonia è iniziata alle 19:30, con una conferenza di presentazione dell’opera. A seguire, si sono alternati momenti di intrattenimento con performance teatrali e concerti di musica lirica sinfonica, ispirati dalla grandezza dei due guerrieri dell’arte classica. Numerose autorità civili, militari e rappresentanti della politica locale hanno presenziato per celebrare l’importanza di questo evento per la comunità e per l’intera regione. Nel corso della serata, le nuove opere sono state benedette da monsignor Francesco Oliva, vescovo della Diocesi Locri-Gerace.

L’arte contemporanea che celebra l’antichità

“L’originale rappresentazione artistica che abbiamo presentato […] vuole essere un omaggio all’eternità dei due guerrieri ed alla loro capacità di attraversare i secoli, simbolo tangibile della maestria e della bellezza senza tempo,” ha dichiarato Giusi Princi, Vicepresidente della Regione con delega alla Cultura.

Gli artisti coinvolti nella realizzazione del dipinto murale, Andrea Buglisi, Camilla Falsini e Igor Scalisi Palminteri, sono figure di rilievo nell’ambito della street art internazionale: con la loro creatività e talento, hanno dato vita a un’opera che mira a rafforzare l’identità del piccolo borgo calabrese e della storia dei Bronzi: “L’intento è quello di rendere questo luogo identificativo come mai avvenuto prima d’ora ed al contempo attrattivo per i turisti, mossi magari dall’apprezzare un’opera a firma di artisti che hanno lasciato impronta del loro estro su muri di tutto il mondo,” continua Giusi Princi.

Riace: un ponte tra passato e futuro

Con l’inaugurazione di questi murales, il comune di Riace si erge come un luogo d’incontro tra storie passate e visioni future, un ponte tra il classico fascino dei Bronzi e l’arte “street” contemporanea.

Il dipinto murale rappresenta un elemento fondamentale nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale di Riace, che lo inserisce perfettamente tra gli itinerari della Calabria da non perdere: infatti, l’iniziativa è parte di un progetto più ampio di promozione turistica, che vuole attrarre visitatori da tutto il mondo, offrendo loro una nuova prospettiva sull’arte classica e sulla storia millenaria della regione.