Il 4 settembre si celebra la Giornata Mondiale del Benessere Sessuale. Questa importante ricorrenza, promossa dal 2010 dalla World Association for Sexual Health (Was) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), ha un obiettivo fondamentale: aumentare la consapevolezza sul ruolo cruciale che la sessualità svolge nella salute umana e promuovere il raggiungimento del benessere sessuale attraverso il rispetto dei diritti individuali.

Il Tema di Quest’Anno: “Consent!”

Il tema principale di quest’anno è “Consent!” (Consentire!). Questa scelta mira a sottolineare l’importanza del consenso e del rispetto reciproco nei rapporti sessuali. L’obiettivo è informare le persone su cosa significhi davvero il consenso, come comunicarlo e come ottenerlo in modo consapevole e responsabile. Il consenso sessuale implica una chiara e condivisa comunicazione tra i partner sul desiderio di partecipare o meno a una situazione sessuale e sulle pratiche coinvolte. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), il consenso è un pilastro fondamentale per il benessere sessuale, e pertanto è cruciale che le persone abbiano accesso a informazioni complete e accurate per prendere decisioni consapevoli riguardo alla loro salute sessuale e riproduttiva.

Tabù e Benessere Sessuale: Una Connessione Importante

Nel perseguire il benessere sessuale, è essenziale affrontare e abbattere i numerosi tabù che ancora circondano la sessualità. Ad esempio, molti uomini possono sentirsi imbarazzati a consultare un medico in caso di problemi sessuali, tra cui la disfunzione erettile, uno dei disturbi più comuni. Altri tabù riguardano l’orgasmo, sia maschile che femminile. Raggiungere il massimo piacere richiede una profonda conoscenza del proprio corpo, sensibilità, comunicazione aperta con il partner e esperienza. Concentrarsi solo sull’obiettivo finale può ostacolare il percorso verso il piacere e portare a comportamenti “riparatori”, come la finzione dell’orgasmo o la rinuncia all’intimità.

Sfatare il Tabù dell’Orgasmo Femminile

Un tabù particolarmente significativo riguarda l’orgasmo femminile. È importante comprendere che non esiste una distinzione netta tra orgasmo clitorideo e orgasmo vaginale raggiunto tramite la penetrazione. Clitoride e vagina sono interconnessi, e la penetrazione può coinvolgere entrambe le aree. Tuttavia, questo concetto spesso sfugge a molte persone a causa di disinformazione e di una cultura sessuale spesso carente di educazione.

La Giornata Mondiale del Benessere Sessuale ci invita a riflettere su come abbattere i tabù legati alla sessualità per promuovere una vita sessuale sana e consapevole. Ricorda che il benessere sessuale è un aspetto essenziale del nostro benessere generale, e affrontare apertamente questi temi contribuirà a una migliore comprensione e apprezzamento della sessualità umana.