Famiglie sempre più piccole, entro il 2042 solo 1 su 4 avrà figli

In Italia le famiglie avranno un numero medio di componenti sempre più piccolo. Meno coppie con figli, più coppie senza. Entro il 2042, solo una famiglia su quattro sarà composta da una coppia con figli, più di una su cinque non ne avrà. Queste le previsioni dell’Istat, l’Istituto nazionale di statistica. Le nuove previsioni sul futuro demografico del Paese, aggiornate al 2022, parlano di tendenze che difficilmente saranno controvertibili, a fronte di quale elemento di incertezza.

La popolazione residente segue una tendenza di decrescita: da 59 milioni al 1° gennaio 2022 a 58,1 mln nel 2030, a 54,4 mln nel 2050 fino a 45,8 mln nel 2080. Il rapporto tra individui in età lavorativa (15-64 anni) e non (0-14 e 65 anni e più), passerà da circa tre a due nel 2022 a circa uno a uno nel 2050. Pur in un quadro di invecchiamento comune – spiega L’Inps – le differenze strutturali tra Nord e Mezzogiorno del Paese si amplificano.

I migranti non basteranno a compensare le perdite

Neanche l’influsso migratorio riuscirà a compensare la perdita dei 13,2 milioni di residenti nell’arco dei prossimi 59 anni, con conseguenze importanti sulle politiche sociali del Paese. L’invecchiamento della popolazione e la tendenza dei giovani a fare meno figli si conferma un trend consolidato. Cosa comporterà tutto questo? Un un debito demografico nei confronti delle generazioni future, sia in termini di previdenza, sia di spesa sanitaria e assistenza. Sostanzialmente pochi giovani al lavoro potranno garantire la previdenza sociale di molti anziani.

Giovani sempre più poveri

Secondo un’indagine di Openpolis, i pochi giovani rimasti saranno sempre più poveri e appare evidente come l’incidenza della povertà assoluta tra bambini e ragazzi con meno di 18 anni sia triplicata tra il 2005 e il 2021, passando dal 3,9% al 14,2%. Dietro questo impoverimento c’è la crisi del 2008 e la pandemia da Covid-19, che hanno visto un aumento del costo della vita che unitamente all’innalzamento dell’inflazione hanno ridotto il potere di acquisto dei giovani.