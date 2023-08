E’ morta Michela Murgia: addio a una scrittrice iconica e coraggiosa

Il mondo letterario piange la scomparsa di una delle voci più audaci e influenti degli ultimi anni: è morta Michela Murgia, la scrittrice ci ha lasciato all’età di 51 anni. Lasciando un’eredità duratura e una serie di opere che hanno segnato una generazione, la sua assenza sarà profondamente sentita da lettori e ammiratori in tutto il mondo.

A maggio, Michela Murgia aveva apertamente condiviso una battaglia personale, rivelando in un’intervista al Corriere della Sera di essere stata colpita da un cancro ai reni in stadio avanzato. Nonostante la sua malattia, ha continuato a lottare e ad ispirare con la sua forza, il suo spirito indomito e la sua passione per la scrittura.

Nata a Cabras nel 1972, Michela Murgia ha catturato l’attenzione del pubblico con il suo esordio letterario nel 2006, “Il mondo deve sapere”. Questo romanzo tragicomico ha gettato uno sguardo tagliente sul mondo dei call center e ha dimostrato la sua abilità unica nel portare alla luce le sfaccettature della vita quotidiana. Il suo talento è stato ulteriormente celebrato con l’opera teatrale “Il mondo deve sapere” e il film “Tutta la vita davanti” nel 2008.

Uno dei suoi lavori più celebri è stato il romanzo “Accabadora” del 2010, una storia profonda e coinvolgente che ha conquistato i cuori di molti lettori e le ha valso il premio Super Mondello e il premio Campiello. Attraverso la sua prosa avvincente, Michela Murgia ha esplorato temi complessi e spesso tabù, come il ruolo delle donne nella società cattolica, dimostrando il suo coraggio nel sollevare questioni importanti.

Oltre alla sua carriera letteraria, Michela Murgia è stata una figura di spicco nel mondo dell’attivismo e dell’opinione pubblica. Ha affrontato con franchezza e passione temi sociali critici, difendendo i diritti e le voci emarginate. La sua determinazione nel promuovere il cambiamento e l’uguaglianza è stata esemplare e ispiratrice per molti.

La sua ultima opera, “Tre ciotole”, ha catturato immediatamente l’attenzione del pubblico e si è posizionata in cima alle classifiche di vendita, confermando ancora una volta il suo status di autrice amata e influente.

Michela Murgia è stata molto più di una scrittrice. È stata un’icona, un faro di coraggio e una voce che continuerà a risuonare attraverso le sue opere intemporali. La sua eredità vivrà attraverso le pagine dei suoi libri e il ricordo di una donna straordinaria che ha fatto una differenza significativa nel mondo letterario e oltre.

In ricordo di Michela Murgia (1972-2023).