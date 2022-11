Contatti dei centri antiviolenza sui cartoni delle pizze, iniziativa Berberè

Mettere i contatti dei centri antiviolenza sui cartoni delle pizze. Questa l’iniziativa del brand delle pizzerie Berberè, in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Per tutto l’anno sarà attiva la campagna di sensibilizzazione “La violenza di genere non è sul menu”. Un gesto semplice, che potrebbe tuttavia rivelarsi molto utile in ambito domestico, dove si riscontra maggiormente la violenza. Mangiando una pizza da asporto, una donna potenzialmente vittima di violenza può trovare un codice QrCode con i contatti di tutti i Centri Antiviolenza della rete.

Berberè, che anche quest’anno sostiene D.i.Re – Donne in rete contro la violenza, ha infatti deciso di alzare l’asticella dell’impegno sociale mettendo in campo una serie di iniziative e strumenti che andranno oltre la Giornata internazionale. Le iniziative messe in campo prevedono che dal 25 novembre al 10 dicembre (i 16 giorni di attivismo della campagna delle Nazioni Unite) in 10.000 cartoni pizza ci sarà un simbolo per aiutare le donne in difficoltà.

A supporto dell’ iniziativa sono state inoltre stampate “anche 10.000 cartoline con lo stesso messaggio”, che saranno consegnate a tutte le clienti nelle giornate della campagna e rese disponibili nelle pizzerie del marchio per tutto l’anno. Berberè ha programmato anche una formazione interna allo staff di tutti i locali sul lavoro della rete D.i.Re. e sulla conoscenza specifica dei centri presenti nelle città in cui si trovano le pizzerie Berberè. L’obiettivo del brand- sottolineano gli ideatori dell’attività di sensibilizzazione- è rendere le proprie pizzerie un presidio per far conoscere i centri antiviolenza a più donne possibili.

Berberè ha fatta una prima donazione a D.i.Re. e altre sono previste all’inizio del 2023. “Questo- afferma Salvatore Aloe, fondatore insieme al fratello Matteo di Berberè- è il terzo anno che Berberè contribuisce concretamente a supportare la lotta alla violenza di genere. Anche quest’anno abbiamo deciso di concretizzare il nostro impegno facendo un passo in più per contribuire a sostenere questa importante rete creata da D.i.Re.” (ANSA).