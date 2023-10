Il discusso concerto di Kanye West, ora noto come Ye, al Campovolo di Reggio Emilia è stato annullato. A quattro giorni dall’evento previsto per il 27 ottobre, la prefettura ha preso la decisione di sciogliere il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che avrebbe coordinato l’evento.

Il Mistero Attorno all’Evento

L’organizzazione dell’evento aveva mantenuto un velo di mistero sin dal suo annuncio il 7 ottobre, quando circolarono le prime voci su un possibile concerto il 20 ottobre. Tuttavia, la vendita dei biglietti non era ancora iniziata, e la data era stata successivamente spostata di una settimana. Nonostante la macchina organizzativa avesse completato la preparazione del palco presso la Rfc Arena di Reggio Emilia, l’annuncio dell’annullamento è arrivato come una sorpresa.

La Decisione della Prefettura

La prefettura ha ufficialmente annullato il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che avrebbe dovuto coordinare gli sforzi di tutti i partecipanti all’organizzazione dell’evento. Questo annuncio ha portato alla conferma che il concerto di Kanye West non si terrà il 27 ottobre come inizialmente previsto.

Rumors e Tentennamenti

I rumors sul possibile concerto per il lancio mondiale del nuovo disco di Ye avevano circolato ampiamente, con la messa in moto della macchina organizzativa e la visita dello staff di Kanye West per valutare l’area del Campovolo. La data inizialmente ipotizzata per il concerto era il 20 ottobre, successivamente spostata al 27 ottobre. Tuttavia, ora sembra che l’evento non avrà luogo, lasciando i fan nella speranza di ulteriori aggiornamenti.

Conclusioni e Attesa dei Fan

Con l’annullamento del concerto, i fan sono rimasti in attesa di ulteriori comunicazioni dagli Stati Uniti sperando che l’evento sia solo rimandato a una data futura. La decisione della prefettura ha sollevato domande sulla natura delle circostanze che hanno portato a questo improvviso stop e sulla possibilità che l’evento si svolga in futuro. Resta solo l’attesa e la speranza per i fan che avevano atteso con trepidazione questo momento unico.