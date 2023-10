Da quando Kanye west e Bianca censori sono marito e moglie, la coppia non fa altro che scatenare polemiche. Ora, l’ex marito di Kim Kardashian, Kanye West, sembra aver imposto regole piuttosto severe alla sua attuale consorte, influenzando aspetti della sua vita quotidiana.

Kanye West e Bianca Censori, una coppia non convenzionale

La vita della coppia, nota per la sua natura non convenzionale, è al centro dell’attenzione mediatica. Kanye West, noto anche come Ye, e Bianca Censori hanno recentemente causato scandalo al Festival del Cinema di Venezia, salendo a bordo di un tipico taxi veneziano e attirando l’attenzione per comportamenti giudicati osceni. Questo episodio ha portato all’esclusione della coppia dalla compagnia Venezia Turismo Motoscafo.

A Firenze, la coppia ha bloccato le strade per scattare foto, dimostrando ancora una volta la loro propensione a essere al centro della scena. Dopo il matrimonio con Kim Kardashian, Ye ha sposato Bianca Censori, una donna la cui presenza online è notevolmente diversa dalla sua ex moglie. Laureata in Architettura, Censori ha gestito un marchio di gioielli e ha mantenuto uno stile più sobrio prima di diventare la signora West.

Le regole choc che Kanye West avrebbe imposto a Bianca Censori

Tuttavia, sembra che la vita di Bianca Censori sia cambiata drasticamente dal momento in cui è entrata nella vita di Kanye West. Fonti vicine alla coppia, parlando con il Daily Mail, hanno rivelato che il rapper ha imposto alla moglie una serie di regole ferree. Queste regole includono non solo la scelta di cosa indossare, ma anche quanto cibo può consumare e quando è autorizzata a parlare.

Secondo una fonte anonima, Bianca Censori è obbligata a seguire un regime di allenamento e ha ricevuto indicazioni precise sulla sua immagine pubblica. “Lei non ha più una mente propria e gli obbedisce perché lui l’ha convinta che sono reali,” ha dichiarato la fonte, esprimendo preoccupazione per la trasformazione della giovane.

Stilisti anonimi hanno rivelato che Kanye West si rivolge a un atelier italiano per creare abiti su misura per sua moglie, compresi coperture per il viso, tute e collant fascianti. Questo suggerisce un controllo netto sull’aspetto di Bianca Censori, che potrebbe sollevare domande sulla sua autonomia e libertà decisionale.

Insomma, la coppia West-Censori continua a catalizzare l’attenzione con uno stile di vita fuori dall’ordinario, lasciando il pubblico diviso tra ammirazione e preoccupazione per le regole apparentemente rigide che governano la loro relazione.

