La food blogger Chiara Maci ha condiviso un post via social in cui si sfoga contro l’atteggiamento riservatole come madre single in questura a Milano, dove si è recata per rinnovare il passaporto della figlia, nata da una sua precedente relazione. “In questura per rinnovare nel 2023 ancora bisogna giustificarsi per essere monogenitore, sentendosi in colpa per qualcosa. Il tutto davanti a un bambino. Che grande Paese che siamo”, ha scritto Maci, riferendosi alla domanda che le è stata fatta, ovvero conoscere l’identità del padre di sua figlia.

Chiara Maci ha reagito con l’ironia, ma l’insistenza ha colpito molto sia che la sua bambina. “L’ho buttata sul ridere, davanti a mia figlia – prosegue nel post – Perché le lacrime agli occhi io le trattengo quando devo, me lo hanno insegnato le donne. Ma hanno fatto male a lei, prima che a me. A me hanno fatto male in 9 mesi di ecografie senza qualcuno che mi stringesse la mano, mi hanno fatto male all’anagrafe, ad ogni festa del papà, ad ogni modulo con doppia firma dove il mio era sempre mancante di qualcosa”, ha concluso la donna.

Italia ancora indietro sul riconoscimento delle famiglie monogenitoriali

Intervistata da Vanity Fair sull’accaduto, la food blogger ha ulteriormente commentato quanto accaduto, dovendo arrendersi al dato di fatto che l’Italia è ancora indietro dal punto di vista dell’emancipazione delle madri single: “È un retaggio patriarcale. E così, per tanti, io e Bianca non siamo una famiglia. Quando ho ricevuto la lettera che confermava l’iscrizione al nido di mia figlia, sulla busta c’era scritto “famiglia Maci”. Quando l’ho letto, ho pianto per ore. Era il nostro primo riconoscimento come famiglia. Ho capito che è importante vedersi riconosciuti. Io, comunque, credo molto nelle nuove generazioni: se facciamo capire loro che a nessuno manca nulla, ogni famiglia sarà la normalità”.