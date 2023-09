Il Bonus Trasporti 2023 è una misura governativa che offre un aiuto concreto per affrontare le spese legate agli abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico. Il 1° ottobre 2023 è la prossima data da segnare per chi vuole beneficiare di questo vantaggio. Ecco tutto ciò che devi sapere su come ottenere il tuo voucher da 60 euro.

Cos’è il Bonus Trasporti e a cosa serve

Il Bonus Trasporti è un voucher messo a disposizione dal governo italiano per aiutare i cittadini a coprire le spese degli abbonamenti mensili, pluriennali o annuali dei mezzi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, oltre ai servizi di trasporto ferroviario nazionale.

La Scadenza: 1° Ottobre 2023

Il prossimo click-day per richiedere il Bonus Trasporti è il 1° ottobre 2023, a partire dalle ore 8:00. Questa è una delle ultime opportunità per richiedere il voucher, poiché i fondi dedicati a questa iniziativa sono limitati e si esauriscono rapidamente.

Come Fare Domanda per il Bonus Trasporti 2023

Per ottenere il Bonus Trasporti, è necessario seguire alcuni passaggi fondamentali:

Credenziali: Accedi all’area riservata utilizzando le credenziali SPID di livello 2 o le credenziali della Carta d’Identità Elettronica come indicato sulla piattaforma istituzionale. Requisito di Reddito: Assicurati di soddisfare il requisito fondamentale: il reddito annuo lordo del 2022 deve essere inferiore o pari a 20.000 euro. L’autocertificazione di essere al di sotto di questa soglia è sufficiente; non è richiesto di avere l’ISEE né di dichiarare il reddito. Indica il Gestore: Durante la richiesta, dovrai indicare il gestore del servizio di trasporto prescelto. Tieni presente che non è possibile richiedere il voucher più volte, quindi se ne hai già usufruito in passato, non potrai presentare una nuova domanda. Domanda Online: La richiesta del Bonus Trasporti, che può essere effettuata sia per te che per un minore, va presentata tramite il portale online www.bonustrasporti.lavoro.gov.it.

Tieni presente che durante il recente click-day di settembre, i fondi disponibili (pari a 100 milioni di euro) sono stati esauriti in poco più di un’ora. Quindi, è fondamentale essere preparati con la documentazione necessaria e le credenziali corrette per massimizzare le tue possibilità di ottenere il Bonus Trasporti. Non lasciare che questa opportunità sfugga: segna il 1° ottobre 2023 nel tuo calendario e preparati a presentare la tua domanda per questo vantaggioso voucher.