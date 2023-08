Barbie Bandita in Algeria: “Corrompe la morale”

Il controverso divieto del film Barbie nei cinema in Algeria sta facendo sil giro del mondo, aggiungendosi ai Paesi del mondo arabo che hanno vietato la proiezione del popolare lungometraggio. Dopo il Libano e il Kuwait, ora è l’Algeria a vietare il film, accusandolo di promuovere l’omosessualità e di mancare di rispetto alle credenze religiose e culturali del Paese. Questo gesto ha scatenato un dibattito acceso sulla libertà artistica e sui valori morali nella società algerina.

Barbie: il Divieto e le Accuse

Il ministero della Cultura dell’Algeria ha emesso una richiesta alle sale cinematografiche affinché ritirassero immediatamente il film Barbie, a soli tre settimane dalla sua uscita nel Paese. Secondo fonti ufficiali citate dalla Bbc, il divieto è stato motivato dall’accusa che il film promuova l’omosessualità e non rispetti le tradizioni culturali e religiose dell’Algeria.

Il divieto è stato anche descritto come una mossa per preservare l’integrità morale del Paese. Tuttavia, nonostante il divieto ufficiale, le proiezioni del film nei cinema algerini avevano registrato un notevole afflusso di pubblico fin dalla sua uscita.

Il Contesto Internazionale

L’Algeria non è l’unico Paese arabo ad aver criticato il film Barbie per motivi morali. Il Kuwait aveva bandito il film per preservare l'”etica pubblica”, mentre il Libano aveva vietato le proiezioni accusando il film di promuovere l’omosessualità. La controversia ha suscitato dibattiti in tutto il mondo arabo riguardo alla rappresentazione dei valori culturali e alla censura nel mondo dell’intrattenimento.

Barbie: la Trama e la Critica

Il film, interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling, è una storia di formazione basata sull’iconica bambola Barbie. La trama segue Barbie mentre viaggia nel mondo reale e cerca di scoprire la sua vera identità. Sebbene il film sia stato elogiato per la sua intenzione di esplorare tematiche di identità e autodeterminazione, è diventato oggetto di controversia in alcuni Paesi per le sue rappresentazioni e interpretazioni.

Il divieto del film Barbie in Algeria e in altri Paesi arabi solleva importanti questioni riguardo alla libertà artistica, alla censura e ai valori culturali. Mentre il dibattito continua, è evidente che l’arte e l’intrattenimento possono spesso sollevare questioni profonde e complesse nelle società, richiamando l’attenzione su temi come l’identità, la moralità e l’uguaglianza.