14 luglio in Francia: la presa della Bastiglia

Il 14 luglio in Francia è una data significativa poiché viene festeggiata la Festa Nazionale, conosciuta anche come la Presa della Bastiglia, e segna ufficialmente l’inizio della Rivoluzione francese. Cerchiamo di capire meglio la storia di questa celebrazione, le tradizioni associate e gli eventi che si svolgono in tutta la nazione in questa giornata speciale.

Storia della Presa della Bastiglia

La Presa della Bastiglia è avvenuta il 14 luglio 1789, quando il popolo francese prese d’assalto la prigione della Bastiglia, simbolo del potere assoluto e della monarchia. Questo evento segnò l’inizio della Rivoluzione Francese, un periodo di cambiamenti politici, sociali ed economici significativi nel paese.

Celebrazioni e Tradizioni

Generalmente ogni anno, il 14 luglio, la Francia celebra questa giornata con orgoglio nazionale e patriottismo. Le celebrazioni iniziano con spettacolari parate militari, come quella svolta sull’Avenue des Champs-Élysées a Parigi, che coinvolgono l’esercito, la marina e l’aeronautica. È anche tradizione assistere a spettacolari fuochi d’artificio che illuminano il cielo di molte città francesi.

Durante la giornata, molte persone si riuniscono per festeggiare con pic-nic all’aperto, balli di piazza e concerti. Le strade sono decorate con bandiere tricolori, i colori nazionali della Francia: blu, bianco e rosso. È un momento di unità nazionale e di riflessione sulla libertà e l’uguaglianza.

In aggiunta alle parate militari e ai fuochi d’artificio, molte città francesi organizzano eventi speciali per la Festa Nazionale. I musei aprono le porte gratuitamente al pubblico, offrendo l’opportunità di scoprire la ricca storia e cultura del paese. Concerti all’aperto, spettacoli teatrali e attività per le famiglie sono solo alcune delle attrazioni che rendono questa giornata unica ed emozionante.

Quest’anno, un 14 Luglio Blindato in Francia: Rischio Scontri e Violenze

Quest’anno, tuttavia, le celebrazioni della Festa Nazionale del 14 Luglio in Francia sono state accompagnate da misure di sicurezza eccezionali e un alto livello di sorveglianza per prevenire scontri e proteste violente e per evitare che la festa nazionale riaccenda una nuova ondata di violenze dopo quelle esplose per l’uccisione del giovane Nahel due settimane fa.

Con l’obiettivo di mantenere l’ordine pubblico, sono stati schierati ben 130.000 poliziotti e gendarmi in tutto il paese, di cui 45.000 ogni sera appositamente equipaggiati per affrontare la violenza urbana.

Le restrizioni al traffico di mezzi pubblici sono entrate in vigore in vari dipartimenti, mentre alcuni comuni, soprattutto nella regione dell’Ile de France, hanno deciso di cancellare gli spettacoli pirotecnici e in alcuni casi addirittura ogni forma di festeggiamento. La vendita di fuochi d’artificio ai privati è stata vietata su tutto il territorio nazionale per prevenire il rischio di incidenti e violenze durante le celebrazioni.

Oltre alla preoccupazione per gli scontri, le autorità francesi devono anche affrontare il problema dell’estrema siccità che ha colpito il paese, aumentando il rischio di incendi. Pertanto, sono state prese precauzioni aggiuntive per evitare potenziali catastrofi.

Nonostante il clima di tensione, la prima notte di festeggiamenti è stata segnalata come calma, secondo quanto riferito dal ministero dell’Interno. L’ospite d’onore della festa di quest’anno sarà il primo ministro indiano Narendra Modi, che assisterà insieme al presidente Emmanuel Macron alla tradizionale parata militare sugli Champs Elysees a Parigi.

Fonti: