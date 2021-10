Impegnarsi alla sostenibilità e a una vita senza sprechi non è più una opzione ma un dovere e una necessità. Ti diamo alcune idee per sostituire i prodotti di uso quotidiano con alternative più ecologiche e alcune idee per adottare abitudini che aiuteranno a proteggere l’ambiente e vivere una vita senza prechi.

Sicuramente hai visto l’hashtag #zerowaste su alcuni profili Instagram, Twitter o altri social media. Che cosa esattamente? È una filosofia di vita che cerca di ridurre il più possibile i rifiuti che generiamo quando facciamo la spesa, quando portiamo il cibo al lavoro, insomma, quando viviamo.

‘Zero waste’ è molto più che usare la borsa in canvas riciclabile quando andiamo a fare la spesa. È uno stile di vita che mira a fare in modo che la nostra impronta sia praticamente insignificante e a vivere senza sprechi. E, anche se pensiamo che le nostre azioni non siano abbastanza preziose, poiché sarebbe necessario un cambiamento globale per proteggere il nostro pianeta, gli esperti dicono che tutto ciò che facciamo conta. E che piccoli gesti possono generare grandi cambiamenti.