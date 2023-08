L’estate italiana sta vivendo gli effetti intensi di un caldo torrido proveniente dall’Africa, con temperature che raggiungono anche i 40°C. L’anticiclone africano, soprannominato “Nerone”, sta creando un’afa insopportabile soprattutto al Nord e al Centro dell’Italia. Ecco un’analisi di cosa aspettarci nei prossimi giorni e quando ci si potrà attendere un abbassamento delle temperature.

Caldo Intenso su Gran Parte dell’Italia

L’anticiclone africano sta portando un’ondata di calore intenso su diverse regioni italiane, con particolare impatto al Nord e al Centro. Città come Milano, Bologna, Roma, Torino, Bolzano e Terni stanno vivendo temperature elevate, con picchi di 37°C-39°C. Anche le Alpi non sono risparmiate, registrando temperature elevate alle quote più alte, causando preoccupazioni per i ghiacciai.

Le Città sotto Bollino Rosso

Il Ministero della Salute ha emesso l’allerta rossa per il caldo intenso in 16 capoluoghi di regione, che saliranno a 17 nella giornata di giovedì 24 agosto. Queste città sono quelle che subiranno maggiormente gli effetti dell’afa.

Metodi per reagire al picco di caldo

L’attuale ondata di calore sta portando temperature elevate in tutta Italia, richiedendo una serie di precauzioni per affrontare al meglio questa situazione. Ecco alcune strategie per reagire all’ondata di calore in modo sicuro ed efficace: