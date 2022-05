Avere delle pareti vegetali negli uffici migliora la salute dei lavoratori. Uno studio sperimentale condotto dal Natural Resources Institute Finland (Luke) ha mostrato che gli spazi verdi installati all’interno degli uffici hanno modificato il microbiota, influendo sulla salute della pelle dei dipendenti e migliorando la regolazione del sistema immunitario. Gli effetti potrebbero già essere visti dopo un mese. Laura Soininen, ricercatrice presso l’Università di Helsinki, commentando lo studio pubblicato su Scientific Reports, ha detto:

“Sulla base dei nostri risultati, le pareti verdi offrono soluzioni ideali nei luoghi di lavoro e in altre aree interne per bilanciare il normale microbiota delle persone. Anche se spesso è necessario trattare i disturbi autoimmuni dal punto di vista medico, sarebbe importante migliorare la prevenzione di questi disturbi e alleviare i sintomi attraverso contatto con la natura. Questo è il primo studio in cui l’aggiunta di piante all’interno ha dimostrato di essere collegata non solo al microbiota, ma anche alla regolazione immunitaria”.

Come è stato svolto lo studio.

Per arrivare a questi risultati, i dipendenti volontari sono stati divisi in due gruppi, uno dei quali ha ricevuto un muro verde per la circolazione dell’acqua in stanza. Un altro gruppo di controllo non aveva nessuna parete. Già dopo due settimane è stato individuato un aumento dell’abbondanza relativa di lattobacilli sulla pelle dei dipendenti i cui uffici avevano installato pareti verdi. I lattobacilli cutanei prevengono gli agenti patogeni e le infezioni della pelle. Nel corso di un mese è stato identificato un aumento della diversità dei gammaproteobatteri nei dipendenti che lavorano in uffici con pareti verdi installate rispetto al gruppo di controllo. Alcuni gammaproteobatteri sulla cute sono stati collegati a una diminuzione della concentrazione della citochina IL-17A che contribuisce alle infiammazioni. Un gesto semplice come la presenza del verde potrebbe quindi apportare benefici alla salute dei lavoratori. Foto di Marzenna Gaines da Pixabay.