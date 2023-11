Esperti Avvertono: 1 malattia su 4 è collegata a fattori ambientali

In un appello urgente per la salute globale del pianeta, esperti sottolineano che il 24% delle malattie nel mondo, quindi circa 1 su 4, è influenzato da fattori ambientali. In occasione del One Health Day, promosso dalla One Health Foundation, si evidenzia la necessità di interventi mirati e di sensibilizzazione per affrontare le sfide legate all’inquinamento e ai rischi ambientali.

Il convegno ‘One Health Day. Dal Laboratorio all’ambiente Un Approccio One Health per la Prevenzione delle Malattie’ ha posto l’attenzione sulla connessione tra salute umana e benessere ambientale. Rossana Berardi, Presidente della One Health Foundation, sottolinea che malattie cardiovascolari, oncologiche e respiratorie sono spesso legate a fattori ambientali, con oltre 1,4 milioni di decessi annuali per cancro attribuibili a rischi modificabili nell’ambiente.

L’evento è parte della campagna ‘One Healthon’, avviata dalla One Health Foundation per sensibilizzare sull’importanza di preservare la salute del pianeta. Roberto Danovaro, ordinario di Ecologia, sottolinea il legame indissolubile tra la salute umana, l’ambiente e le altre specie. “Inquinando il mondo paghiamo un prezzo altissimo in termini di aspettative di vita e costi sanitari. Sono necessarie più ricerca e investimenti per affrontare questa sfida complessa”, afferma.

Il direttore della Comunicazione dell’Associazione Italiana Oncologia Medica, Mauro Boldrini, sottolinea l’obiettivo di avviare progetti con risultati tangibili. Giuseppe Quintavalle, direttore generale Policlinico Tor Vergata Roma, conclude che la salute deve essere affrontata in modo globale, integrando prevenzione, cura personalizzata, innovazione scientifica e difesa dell’ambiente.

La One Health Foundation si impegna a sollecitare le istituzioni affinché intervengano tempestivamente per preservare la salute del pianeta e delle generazioni future.