L’obiettivo di raggiungere emissioni net zero entro il 2050, in linea con l’Accordo di Parigi, è un impegno cruciale per combattere il cambiamento climatico. Tuttavia, uno studio condotto dalla University of Leeds rivela che i paesi ricchi, nonostante abbiano ridotto le emissioni legate alla crescita economica, impiegheranno più di due secoli per raggiungere lo zero netto.

Cosa vuol dire raggiungere emissioni net zero Le “emissioni net zero” si riferiscono a uno stato in cui l’equilibrio tra le emissioni di gas a effetto serra e la loro rimozione dall’atmosfera è pari a zero. In altre parole, quando un paese o un’organizzazione raggiunge le emissioni net zero, significa che stanno emettendo una quantità di gas serra nell’atmosfera che è compensata da misure di rimozione o riduzione delle emissioni. Questo stato è fondamentale per affrontare il cambiamento climatico e limitare l’aumento delle temperature globali.

La Sfida dell’Emissioni Net Zero

I paesi ricchi che hanno raggiunto il “disaccoppiamento assoluto” tra crescita economica ed emissioni di carbonio dal 2013 al 2019 stanno affrontando una sfida significativa. Mentre il Regno Unito sta riducendo le proprie emissioni più velocemente rispetto ad altri paesi, dovrà farlo cinque volte più rapidamente entro il 2025 per contribuire a prevenire un riscaldamento globale superiore a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali.

Purtroppo, il perseguimento della crescita economica nei paesi ad alto reddito sta ostacolando gli sforzi per ridurre le emissioni. Gli esperti sottolineano che è necessario un cambiamento fondamentale nella politica economica, con un focus sulla “post-crescita”. Questa nuova visione dovrebbe includere il ridimensionamento delle industrie ad alta intensità energetica, la riduzione dei consumi dei ricchi e incentivi all’uso dei mezzi pubblici.

Le Proposte per un Futuro Sostenibile

Per affrontare questa sfida, i paesi ricchi dovrebbero:

Ridimensionare le Industrie ad Alta Intensità di Carbonio: Ciò include settori come il trasporto aereo, la produzione industriale di carne e latticini, il fast fashion e il trasporto marittimo, riducendo drasticamente le emissioni associate. Ridurre la Disuguaglianza dei Redditi: Un maggiore equilibrio economico può contribuire a limitare il consumo eccessivo. Promuovere la Sostenibilità Ecologica: Istituire politiche per isolare gli edifici, ridurre gli sprechi alimentari, incoraggiare i mezzi pubblici e prolungare la durata di vita dei prodotti.

La Necessità di Cambiare il Modello Economico

Lo studio evidenzia che il modello economico basato sulla crescita non è sostenibile e potrebbe portare a un collasso climatico. È essenziale un cambiamento verso una politica di “post-crescita” che tenga conto delle sfide climatiche. Nel frattempo, i paesi in via di sviluppo come l’Uruguay e il Messico stanno aumentando la produzione e il consumo senza superare le quote di emissioni. È ora che i paesi ricchi mettano in atto politiche per una sostenibilità ecologica e il raggiungimento dell’obiettivo di emissioni net zero.