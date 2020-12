Un trattamento che sembra molto efficace contro la caduta dei capelli. Da quando Ashley Graham ha dato alla luce il suo primo figlio, la modella è stata piacevolmente sincera su come il suo corpo sia cambiato dopo la gravidanza. In una recente intervista, la top model ha parlato di un “problema” di cui si parla ancora troppo poco: la caduta dei capelli dopo il parto. Ebbene, Ashley ha reso noto un prodotto che, secondo lei, è stata la sua salvezza contro il diradamento dei capelli: il siero Initialiste Advanced Scalp and Hair Concentate di Kerastase. Secondo la modella, questo prodotto è l’unica cosa che ha impedito che i suoi capelli cadessero a ciuffi.

“[I miei capelli] erano super ricci, ma penso che durante la gravidanza e dopo il parto hanno perso molto in consistenza. E come molte donne, ho sofferto di caduta dei capelli dopo il parto, che non sapevo nemmeno che esistesse fino a quando non è capitato a me. Sono passati circa quattro mesi dal parto quando i miei capelli hanno cominciato letteralmente a cadere a ciuffi”, ha detto a The Strategist . “Ho provato molti rimedi diversi ma questo siero per il cuoio capelluto di Kérastase è stato la mia salvezza”.

La sua formula

Dando un’occhiata alla descrizione del prodotto è facile capire come mai abbia ottenuto l’approvazione di Graham. È formulato con SP94, un peptide che ripristina i capelli dalla radice alla punta costruendone le fibre, ceramidi che riducono la rottura, agenti condizionanti ed estratto di tè verde ricco di antiossidanti. La formula rende i capelli più spessi, più lucenti e più forti.

Graham ha continuato spiegando che applica il siero Kérastase direttamente sul cuoio capelluto dopo aver spruzzato sui capelli una miscela di olio di ricino e di canola. A giudicare dalle sue ultime foto su Instagram , il rimedio fa miracoli.

CORTESIA KERASTASE

In effetti, molti acquirenti confermano l’efficacia di questo prodotto. “Adoro questo prodotto! Lo uso da aprile e ho notato una tale differenza nella lunghezza e nella pienezza dei miei capelli”, ha scritto un cliente a settembre. “Lo uso circa due volte a settimana e non ho ancora terminato il flacone”.