Durante l’inverno i capelli sono messi a dura prova dal freddo e dall’attitudine molto comune a subire maggiore stress tra asciugature con phon e piastre liscianti.

La carenza di vitamina D, tipica di questo periodo tra mancanza di esposizione solare e chiusura da lockdown, può rendere la chioma debole e fragile.

Noi abbiamo scovato un olio che ha reso i nostri capelli lucenti come pochi altri provati negli ultimi anni.

Parliamo di ELIXIR ULTIME di Kérastase, un prodotto che dà un’intensa nutrizione ai capelli spenti e una protezione termica fino a 230°.

Questo alleato di bellezza riduce le doppie punte e dona morbidezza alla fibra capillare per un controllo dell’effetto crespo di lunga durata.

E’ infuso con una combinazione di profumi floreali con foglia di violetta, fresia e mandarino, profumi legnosi ed estratto di musco.

Il suo profumo è inebriante e dura per ore, in altre parole un must have per la cura dei capelli.

Il sito del brand consiglia di spruzzare 1 o 2 volte sui capelli bagnati o asciutti il prodotto, senza risciacquare.

Applicare dalle lunghezze fino alle punte e poi acconciare a piacimento.

Kérastase Elixir Multime contiene olio di marula, ricco di Omega 9, che apporta una fonte di nutrizione intensa.

Ma anche olio di camelia, che dona morbidezza alla fibra capillare, olio di germe di mais e olio di Argan, valido aiuto per disciplinare i capelli ribelli.

Altri prodotti per capelli da mettere nel carrello.

Altro olio molto valido è Sp Wella Luxe Oil, elisir ricostruttivo contenente oli pregiati, che trasformano la capigliatura senza appesantirla, rinforzandola e preservandone l’idratazione.

Ulteriore alleato di bellezza (profumatissimo) è Orovivo di Biopoint, un prodotto che contiene olio di argan, olio di cipero e olio di semi di lino.

Se volete che i vostri capelli lascino la scia quando camminate, questo fa al caso vostro.

Foto in alto di Free-Photos da Pixabay.