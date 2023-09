Alberto Angela, il rinomato giornalista e storico italiano, porta gli spettatori in un viaggio straordinario attraverso la storia di una delle figure più iconiche del XX secolo, Anna Frank. La seconda puntata del suo programma “Ulisse, il piacere della scoperta”, in onda giovedì 14 settembre su Rai 1 alle ore 21.25, è dedicata a questa giovane ebrea tedesca il cui diario ha toccato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo.

Il viaggio di Alberto Angela inizia proprio dalla casa di Anna Frank in Merwedeplein, ad Amsterdam, dove lei e la sua famiglia si trasferirono alla fine del 1933. Qui, gli spettatori avranno l’opportunità di esplorare il luogo in cui Anna visse con i genitori e la sorella Margot fino al 1942, quando il loro nascondiglio al civico 37 divenne l’unico rifugio dalla persecuzione nazista che aveva ormai occupato l’Olanda.

“Questo episodio ci darà l’opportunità di entrare nella casa in cui Anna da bambina correva su e giù per le scale, permettendoci di scoprire il lato più intimo di questa toccante storia”, ha spiegato Alberto Angela in un’intervista a Repubblica. “Potremo vedere la semplicità delle persone coinvolte e la dolcezza di uomini, donne e bambine che sono stati poi inghiottiti dall’incomprensibile ferocia del nazismo”.

Ulisse il piacere della scoperta, la puntata del 14 febbraio

Il viaggio di “Ulisse, il piacere della scoperta” prosegue verso villa Marlier, un sobborgo berlinese situato sul lago Wannsee. È qui che, il 12 gennaio 1942, si è tenuta la famigerata conferenza che ha pianificato la cosiddetta “Soluzione finale”. Infine, il percorso porta gli spettatori a Prinsengracht 263, dove Anna Frank e la sua famiglia si sono nascosti con i Van Pels e Fritz Pfeffer per due anni, dal luglio 1942 all’agosto 1944, quando il loro nascondiglio è stato scoperto e tutti gli occupanti sono stati catturati.

Una tappa di particolare interesse è la visita a una libreria, dove Anna Frank ha visto per la prima volta il quaderno che sarebbe diventato il suo famoso diario. Il padre, per il suo tredicesimo compleanno il 12 giugno 1942, le ha regalato quel quaderno, che lei ha iniziato a riempire con le sue profonde riflessioni.

Grazie a questo emozionante episodio di “Ulisse, il piacere della scoperta”, gli spettatori avranno l’opportunità di immergersi nella vita di Anna Frank e nel contesto storico in cui ha vissuto, rendendo omaggio alla sua memoria e alla sua straordinaria testimonianza di speranza e resilienza durante uno dei periodi più bui della storia dell’umanità.