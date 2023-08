Stasera in TV “Sopravvissuti” e “Universitari in Onda: la Programmazione

Cosa c’è stasera in Tv? La serata televisiva offre un’ampia scelta di programmi interessanti, e questa sera 2 agosto 2023 non fa eccezione. Tra le proposte dei vari canali, Rai 1 si distingue con “Tra le onde delle Hawaii”, mentre altri canali offrono emozionanti spettacoli come “Universitari” e “Sopravvissuti”. Scopri cosa c’è in onda e preparati per una serata avvincente davanti alla TV.

Stasera in TV, le proposte da non perdere

“Tra le onde delle Hawaii” su Rai 1 – 21:25

Questa sera su Rai 1, alle 21:25, andrà in onda “Tra le onde delle Hawaii”, una storia avvincente che ruota attorno alla vita della chef Emma. Delusa dal suo capo cuoco e compagno Garrett, Emma decide di ritornare alle Hawaii per cercare conforto e supporto dalla sua amata zia June. Qui, il suo cammino si intreccerà con quello di due fratelli: Frankie, con cui parteciperà a una gara di cucina, e Ben, un affascinante istruttore di surf. Sarà un viaggio di autodescoperta e di nuove opportunità professionali e sentimentali per Emma.

“Universitari” – Canale 30, 21:10

Sei studenti fuori sede si trovano a Roma per condividere un appartamento in questa serie televisiva coinvolgente. La convivenza non sarà semplice, ma le sfide e le esperienze condivise li porteranno a legarsi in modo indimenticabile. Alle 21:10, mettiti comodo e segui le loro avventure nella capitale.

Altre Opzioni da Considerare

"Amleto" – Canale 37, 21:30: Rivivi la tragica e coinvolgente storia di vendetta nel classico di Shakespeare, "Amleto". Dopo aver scoperto il terribile segreto sulla morte di suo padre, il Principe Amleto è in preda a pensieri di vendetta e giustizia. Un capolavoro intramontabile che catturerà la tua attenzione.

"Havana Kyrie" – Canale 24, 21:10: Un viaggio emozionante a L'Avana con il burbero Vittorio, che deve dirigere un'opera di Rossini. Tornare nella città gli farà rivivere il suo passato sentimentale e lo porterà alla ricerca della chiave per ritrovare fiducia nel futuro.

"Sopravvissuti" – Canale 20, 21:04: Immergiti in un futuro post-apocalittico, dove la popolazione mondiale è stata decimata da un cataclisma. Segui la storia di Ann e Loomis, due sopravvissuti che cercano conforto e legame in un mondo isolato e solitario.

La serata televisiva offre una varietà di opzioni per tutti i gusti. Dai viaggi esotici alle sfide universitarie, dalle tragedie shakespeariane alle storie futuristiche di sopravvivenza, ci sono molte avventure da scoprire davanti allo schermo. Non perderti “Universitari” e “Sopravvissuti” e tuffati in una serata di intrattenimento coinvolgente.