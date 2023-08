Stasera su Rai 2 è in programma uno spettacolo divertente e coinvolgente: “Notti in bianco, baci a colazione”, la commedia del 2021 diretta da Francesco Mandelli e basata sull’omonimo bestseller di Matteo Bussola. La pellicola, prodotta da Red Film, Selenium Films e Rai Cinema, con il contributo del Ministero della Cultura e il sostegno di Regione Lazio e Trentino Film Commission, racconta in chiave ironica e originale la storia di Matteo e Paola, due artisti genitori alle prese con l’amore e la carriera.

Notti in bianco, baci a colazione, la trama

La trama del film ruota intorno a Matteo, interpretato da Alessio Vassallo, un uomo di quarant’anni con tre figlie e due cani. Dopo essersi innamorato di Paola (Ilaria Spada), ha deciso di abbandonare il suo lavoro di tecnico nell’amministrazione comunale per seguire la sua passione per il disegno di fumetti. La coppia si è trasferita in una casa immersa nel verde, dove Matteo può finalmente dedicarsi alla sua arte e alla paternità. Paola, d’altra parte, è una scrittrice in cerca di ispirazione e trova conforto nella compagnia di Max, un addestratore di cani affascinante.

La trama si complica quando Matteo riceve un’opportunità per pubblicare il suo primo fumetto, ma ciò comporta un trasferimento a Parigi. La coppia si trova di fronte a una scelta difficile: seguire le proprie ambizioni professionali o preservare ciò che di più prezioso hanno, ovvero la loro famiglia.

Una commedia fresca e divertente

Il regista Francesco Mandelli, anche autore della sceneggiatura insieme a Salvatore De Mola, riesce a catturare il pubblico con una narrazione fresca e originale sulla paternità e sulle sfide che comporta. La commedia si basa su un equilibrio instabile, ma autentico, tra le responsabilità genitoriali e gli obiettivi personali.

Il film è impreziosito dalla bravura degli attori, tra cui Alessio Vassallo e Ilaria Spada, che interpretano con grande carisma i protagonisti della storia. La pellicola rappresenta anche la quarta regia di Francesco Mandelli, che dimostra una volta di più il suo talento dietro la macchina da presa.

Un tema molto sentito

La tematica trattata in “Notti in bianco, baci a colazione” risuona profondamente con molti spettatori, poiché affronta in modo schietto e divertente la complessità di essere genitori e di conciliare la vita familiare con le aspirazioni personali.

La riuscita di questa commedia è resa possibile anche grazie al supporto di un team di professionisti talentuosi, tra cui il direttore della fotografia Massimo Schiavon, il montatore Julien Panzarasa, lo scenografo Pasquale Tricoci e il costumista Stefano Giovani.

L’opera di Mandelli è una celebrazione dell’amore, dell’umorismo e della resilienza che caratterizzano la vita familiare, con un tocco di ironia che rende il tutto ancora più coinvolgente.

In conclusione, se siete alla ricerca di un film leggero e divertente da guardare stasera, “Notti in bianco, baci a colazione” su Rai 2 è la scelta perfetta. Una commedia che cattura l’attenzione dello spettatore sin dalle prime scene, regalando momenti di risate e riflessione sulla gioia e le sfide della paternità. Non perdetevelo!