Stasera in TV: In Onda “Hotel Portofino”, “Torno Indietro e Cambio Vita”

Se stai cercando qualcosa di interessante da guardare stasera in TV, hai molte opzioni tra cui scegliere. Diversi canali offrono una vasta selezione di programmi e film per intrattenerti. Ecco alcuni titoli imperdibili che andranno in onda stasera.

1. “Hotel Portofino” – Stagione 1, Episodio 1 [RaiUno, 21:25] La serie TV “Hotel Portofino” ti porta nel mondo lussuoso e affascinante di un hotel di alto livello a Portofino. La proprietaria dell’hotel deve affrontare le richieste esigenti dei suoi ricchi clienti, mentre si trova ad affrontare un conto in sospeso con l’aristocratico Vincenzo Danioni. Scopri segreti, intrighi e romanticismo in questa avvincente serie.

2. “Torno Indietro e Cambio Vita” [Nove, 21:35] Una commedia avvincente che mescola fantasia e realtà. Marco, un uomo sposato con un figlio, si ritrova in una situazione disperata quando sua moglie vuole separarsi da lui. Con l’aiuto del suo amico Claudio, i due si imbarcano in un viaggio nel tempo per cambiare le loro vite. Sorprenditi da come il passato possa influenzare il presente in questa coinvolgente storia.

3. “Balla coi Lupi” [Tv8, 21:30] Un classico del cinema, “Balla coi Lupi” è un epico film western. La storia segue un generale dell’Unione durante la Guerra Civile Americana che stringe amicizia con una tribù di nativi americani. Questa esperienza cambierà la sua prospettiva e lo porterà a sfidare le convenzioni sociali e militari. Un film emozionante che mescola avventura, amicizia e lotta per la libertà.

4. “Tutti i Soldi del Mondo” [RaiMovie, 21:10] Un thriller avvincente che segue la storia di un gruppo di malviventi che rapisce il nipote di un ricco petroliere. I rapitori chiedono un riscatto di 17 milioni per la sua liberazione, e la madre del ragazzo intraprende una disperata ricerca per riavere suo figlio. Un film ricco di suspense, intrighi e colpi di scena.

Scegli tra queste affascinanti opzioni per trascorrere una serata emozionante davanti alla TV. Non perderti l’opportunità di seguire le vicende avvincenti di “Hotel Portofino” o di lasciarti coinvolgere dalla commedia fantascientifica di “Torno Indietro e Cambio Vita”. Se sei un appassionato di film d’azione e avventura, “Balla coi Lupi” e “Tutti i Soldi del Mondo” sono sicuramente delle scelte eccellenti.