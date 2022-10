Stasera in TV: Il Commissario Montalbano, Emigratis, Chi l’ha visto

Cosa c’è stasera in TV? Tutti i programmi in onda in prima serata in televisione il 5 ottobre 2022. Facciamo il punto, e scegliamo il programma che più ci aggrada perché oggi c’è davvero tanta scelta.

Su Rai 1 andrà in onda Il Commissario Montalbano – Il cane di terracotta. Anche questo mercoledì la serie tv di successo di Rai 1 ci terrà compagnia. Questa volta Montalbano dovrà affrontare il capomafia Tanu U Greco, che gli rivelerà l’esistenza di un deposito di armi in una grotta fuori dal paese. Dopo essere rimasto gravemente ferito in un attentato organizzato dalla malavita per impedirgli di proseguire le indagini, il commissario impiegherà il periodo di convalescenza per cercare di svelare il mistero della grotta. E saranno alcuni anziani a raccontargli della misteriosa sparizione, proprio nei primi anni Quaranta, di una certa Lisetta e di suo cugino Lillo, il proprietario del terreno dove si trova la grotta. Il giovane si era appena laureato con una tesi sul mito di Efesto e le sue varianti. Montalbano riuscirà però a ritrovare Lillo, che gli racconterà di una notte del 1943 in cui Lisetta si rifugiò a casa sua sconvolta.

Su Rai 2 andrà in onda Delitti in Paradiso – Stagione 11 Episodio 7 – Un delitto quasi perfetto. Muore un giovane rapper di successo durante una prova al buio. Anche l’indagine sembra brancolare nel buio: come ha fatto l’assassino a centrare con precisione la vittima se le luci del teatro erano spente?.

Grande classico su Rai 3, che propone come tutte le settimane un nuovo episodio di Chi l’ha visto. Casi di scomparsa, cold case e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori.

Se avete voglia di leggerezza, non perdete Emigratis su Canale 5. Due nuovi personaggi Bufalone e Messicano interpretati dal duo comico Pio e Amedeo daranno vita a divertenti sketch con ospiti nostrani e internazionali.

Se, invece, siete alla ricerca di un thriller adrenalinico, Italia 1 propone Security di Alain Desrochers, con Antonio Banderas e Ben Kingsley. Eddie Deacon (Antonio Banderas) è un ex veterano dei servizi speciali, adesso impiegato come guardia di sicurezza di un centro commerciale. Ma durante la sua prima sera di lavoro si ritroverà coinvolto nella protezione di una bambina, testimone di un crimine.

X-Factor 2022 – Audizioni torna su Canale 8 con l’appuntamento settimanale dello show musicale più gradito dal pubblico.

Se invece avete voglia di un film romantico, non perdete C’è posta per te su La 5, con protagonisti Tom Hanks e Meg Ryan. Joe Fox (Tom Hanks) e Kathleen Kelly (Meg Ryan) vivono e lavorano a pochi isolati di distanza l’una dall’altro. Lui è il proprietario della più grande e importante catena di bookstore di Manhattan, dall’altro lato c’è lei che gestisce una piccola libreria per bambini proprio accanto a Joe. I due non possono far altro che odiarsi, ma un giorno, per un caso fortuito, i due iniziano una corrispondenza su internet, dove possono mantenere l’anonimato e innamorarsi.

Voglia di avventura? Canale 20 propone La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone. La famiglia di esploratori O’Connell è ancora una volta alle prese con una mummia di 2000 anni che minaccia spietatamente il mondo. Il malvagio Imperatore cinese Drago, infatti, a causa di un sortilegio è rimasto sepolto nell’argilla con i suoi 10.000 guerrieri, un grande esercito silenzioso di terracotta, ma quando il giovane e audace Alex O’Connell risveglia il sovrano dal sonno eterno, questi decide di partire alla conquista del mondo con questo suo strano esercito, dotato di poteri straordinari.