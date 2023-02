Sanremo 2023, tutto pronto per la quarta serata del Festival, quella dedicato ai duetti e le cover. Si esibiranno tutti e 28 i cantanti in gara, che presenteranno delle cover di canzoni famose accompagnanti da ospiti d’eccezione. Vediamo allora tutte le cover in programma, la scaletta della quarta serata e i super ospiti attesi.

Ad accompagnare Amadeus e Gianni Morandi, questa sera ci sarà Chiara Francini nei panni di co-conduttrice. Gli ospiti saranno Peppino di Capri e il cast della serie Mare Fuori. Ci sarà un omaggio a Lucio Dalla di Gianni Morandi. Al Suzuki si esibirà La Rappresentante di Lista, mentre Takagi e Ketra saranno sulla Costa Smeralda.

Vediamo l’ordine di uscita dei cantanti e gli ospiti di eccezione con cui si esibiranno.

Scaletta quarta serata, l’ordine di uscita e cover