Al via Sanremo 2023, in onda da questa sera 7 febbraio 2023 su Rai1 in prima serata. Durante le 5 serate dedicate al festival saranno 28 le canzoni presentate dagli artisti, che si alterneranno sul famoso palco del Teatro Ariston: 22 big e 6 emergenti. Insieme ad Amadeus, a condurre la prima serata del festival saranno Gianni Morandi e Chiara Ferragni, al suo debutto in tv come presentatrice.

La prima serata prevede l’esibizione dei primi 14 artisti in gara. Vediamo, nel dettaglio, la scaletta della serata del 7 febbraio.

La scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2023

Anna Oxa Sali (Canto dell’anima)

Gianmaria Mostro

Mr. Rain Supereroi

Marco Mengoni Due vite

Ariete Mare di guai

Ultimo Alba

Coma_Cose L’addio

Elodie Due

Leo Gassman Terzo cuore

Cugini di Campagna Lettera 22

Gianluca Grignani Quando ti manca il fiato

Olly Polvere

Colla Zio Non mi va

Mara Sattei Duemilaminuti

Gli ospiti della prima serata

Super ospiti della prima serata saranno i Pooh, che torneranno in una reunion attesissima, con la formazione storica formata da Roby Facchinetti, Red Canzian e Dodi Battaglia. A loro si aggiunge Riccardo Fogli, che ha lasciato il gruppo nel 1970 per dedicarsi alla carriera da solista. È previsto un tributo a Stefano D’Orazio, batterista della band scomparso il 6 novembre 2020 per complicazioni legate all’infezione da Covid-19.

Tornano, inoltre, i vincitori del Festival di Sanremo 2022 – Mahmood e Blanco – che canteranno Brividi (Blanco aggiunge l’esibizione del suo inedito).

Ci sarà anche Elena Sofia Ricci che presenterà la fiction Rai Fiori sopra l’inferno, dedicata a Teresa Battaglia e in onda sulla prima rete dal 13 febbraio.

Dove guardare il Festival in tv e streaming

Come di consueto, il Festival di Sanremo va in onda su Rai1 dalle 20,50 e subito dopo il PrimaFestival condotto da Andrea Delogu, Jody Cecchetto e gli Autogol. La prima serata è trasmessa in contemporanea su RaiPlay ed è quindi visibile su tutti i dispositivi elettronici dotati di collegamento a internet (PC, smartphone, tablet e smart TV).