E dopo ore e ore di ballate melense che fanno l’occhiolino alla Rai, poco dopo mezzanotte sale sul palco Rosa Chemical che con la sua canzone “Made in Italy” ha il coraggio di portare tutto se stesso. Un motivo orecchiabile, un testo intrigante per quella che sarà probabilmente la hit dell’estate 2023. Una canzone che, probabilmente già da sabato prossimo (giorno della finale di Sanremo) canterà e ballerà mezza Italia.

Rosa Chemical, la dedica potentissima

Con l’electro-swing di Made in Italy non solo arriva a spezzare il Festival dalla schiera di malinconiche-romantiche canzoni che il pubblico stava ascoltando da ore ma porta sul palco una dedica potentissima. Dopo la sua interpretazione, infatti, il cantante lancia un messaggio dal palco:

«Se è un sogno non svegliatemi. Ma voglio dedicare questa canzone a chi almeno una volta si è sentito sbagliato e invece era solo diverso».

Sembra quasi una risposta alle recenti polemiche montate sulla sua discussa partecipazione al Festival. La deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante si era schierata contro la sua partecipazione al Festival per «proteggere i bambini».

Chi è Rosa Chemical

Il vero nome di Rosa Chemical è Manuel Franco Rocati. Lo pseudonimo è un omaggio a sua madre (Rosa) e alla band dei My Chemical Romance. La sua carriera è fortemente legata al mondo social ma ha avuto delle deviazioni anche nel mondo della moda e della street art. Nel 2019 ha pubblicato il singolo TikTok con Radical, raggiungendo la Viral 50 di Spotify. Da quel momento comincia a decollare la sua carriera anche grazie a importanti collaborazioni come quella con Gué Pequeno. L’anno scorso ha raggiunto il palco dell’Ariston con il duetto insieme a Tananai della canzone “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà.

Quest’anno partecipa per la prima volta a Sanremo come cantante in gara e porta in solitaria la canzone Made in Italy.