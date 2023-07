Michele Riondino è un attore italiano nato a Taranto il 14 marzo 1979. Ha raggiunto il successo grazie al suo ruolo di protagonista nella serie televisiva “Il giovane Montalbano”, ma la sua carriera spazia anche nel cinema e nel teatro. Ecco allora qualche notizia in più su Michele Riondino, chi è la moglie Eva Nestori e la vita privata e professionale dell’attore.

Biografia e carriera di Michele Riondino

Michele Riondino ha studiato presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma, dove ha coltivato la sua passione per la recitazione. Ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo nella serie tv “Casa Famiglia” nel 2001, recitando accanto a attori come Massimo Dapporto. Successivamente, ha recitato nella serie Rai “Compagni di scuola” (2001) con Massimo Lopez e Riccardo Scamarcio. Ha inoltre preso parte alla serie “Incantesimo” nel 2002 e alla serie “Distretto di Polizia” dal 2003 al 2005. Nel 2006, è apparso nella miniserie televisiva “La freccia nera” su Canale 5, diretta da Fabrizio Costa.

Il giovane Montalbano e altri lavori cinematografici

Uno dei ruoli più noti di Michele Riondino è stato quello del giovane commissario Montalbano nella serie tv “Il giovane Montalbano”, che ha interpretato per quattro anni a partire dal 2012. Prima di questo successo televisivo, ha fatto incursioni nel cinema, recitando in film come “Uomini & donne, amori & bugie” nel 2004, diretto da Eleonora Giorgi. Nel 2008, ha lavorato con il regista Daniele Vicari nel film “Il passato è una terra straniera” e nel 2009 ha ottenuto un ruolo nel film “Dieci inverni” di Valerio Mieli, che gli ha fatto guadagnare il Premio Biraghi ai Nastri d’Argento nel 2010.

Altri film noti che hanno visto la partecipazione di Michele Riondino includono “Gli sfiorati” del 2011, diretto da Matteo Rovere, “Bella Addormentata” del 2012, diretto da Marco Bellocchio, e “Il giovane favoloso” del 2014, diretto da Mario Martone. Più recentemente, ha recitato nei film “Restiamo amici” del 2019 e “I nostri fantasmi” del 2021, oltre ad aver interpretato un ruolo nella serie Netflix “Fedeltà” nel 2021.

Moglie e figli di Michele Riondino

Michele Riondino è sposato con Eva Nestori, una make-up artist. La coppia si è incontrata durante le riprese de “Il giovane Montalbano” e si è sposata il 13 giugno 2023 in Sicilia, precisamente a Noto, presso Palazzo Ducezio.

Hanno già due figlie: Frida, nata nel 2014, e Irma, nata nell’aprile 2020. Durante le nozze, il sindaco di Noto, Corrado Figura, ha celebrato la cerimonia, mentre tra gli invitati c’erano l’amico di Riondino, Diodato, e l’attore Massimiliano Devoli.