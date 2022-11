In occasione della festa di Haloween il prossimo 31 ottobre, ecco una selezione di film spaventosi, dalle tinte horror o thriller, per passare la notte delle streghe sul divano mangiando popcorn e urlando di terrore insieme ai vostri amici o partner.

The Conjuring, il caso Enfield (2016)

Atmosfere Vintage anni 70 per questo ottimo horror in cui tensione e paura diventeranno le vostre compagne per circa 2 ore. Un classico contemporaneo che ha rivoluzionato il genere. Trama: 1977, una medium cerca di svelare il perché del massacro di Amytiville (location reale di un’altra saga di paura), negli USA. In Inghilterra accade altro. Ovvero che a Enfield, la famiglia Hodgson si ritrova a vivere in un’altra casa infestata. Eventi inspiegabili si susseguono. Janet, la bambina, è la più sensibile.

Se vi è piaciuto sappiate che questo film fa parte di una saga. L’evocazione – The Conjouring è il primo film, uscito nel 2013. Inoltre, ha numerosi sequel e spin-off come per esempio The nun – La vocazione del male (2018), tutti da poter vedere su Netflix.

Midsommar – Il villaggio dei dannati

Un ottimo horror con un cast stellare. Midsommar – Il villaggio dei dannati (2019) di Ari Aster, vi porterà nella bucolica campagna svedese. Tra allucinazioni spaventose, riti antichi e folklore da paura, l’attrice Florence Pugh si trasforma in una perfetta eroina horror. Film da non perdere.

Halloween: The beginning (2007)

Remake, reboot e prequel del celebre Halloween – La notte delle streghe di John Carpenter uscito nel 1978. Il regista Rob Zombie aveva come obiettivo quello di riuscire a unire al meglio gli 8 capitoli precedenti. Lo fa a partire dalla fuga di Michael Myers dal manicomio, dopo diciassette anni di lontananza da Laurie. Si puù vedere in streaming su Prime Video, Netflix.

Split

Horror/thriller diretto da M. Night Shyamalan. Il regista ha sviluppato la sua sceneggiatura su un soggetto liberamente ispirato alla figura di Billy Milligan, un criminale statunitense affetto da disturbo dissociativo dell’identità. Il ragazzo ha 23 personalità ma una è dominante. Rapisce tre ragazze e comincia a perdere il controllo, tutto il suo mondo inizia a crollare. Assolutamente da non perdere, su Prime.

La Llorona, le lacrime del male

Sesto capitolo del franchise The Conjuring. Basato sul folklore latinoamericano de La Llorona, mostra miti e riti satanici messicani a Los Angeles. Un uomo indaga sulla comparsa di due bambini e scopre ben presto che anche la sua famiglia è in pericolo. Paura e brividi soprannaturali, con nomination ai Critic’s Choice Awards. Disponibile su Prime.

The Haunting of bly manor

Se ti piacciono le serie tv, non devi assolutamente perderti The Haunting of bly manor, su Netflix. Morto non significa andato via. Un’istitutrice sprofonda in un abisso di segreti terrificanti in questa storia gotica dal creatore di “The Hounting of Hill House”. Su Netflix.

Scappa get out

Horror/Thriller del 2016 diretto da Jordan Peele. Quando Chris (Daniel Kaluuya), un giovane afroamericano, decide di fare visita alla sua ragazza bianca (Allison Williams) nella tenuta di famiglia dei genitori di lei, viene a scoprire il vero e inquietante motivo che si cela dietro l’invito. Un film claustrofobico che mostra la questione razziale e la satira politica, in un horror che funziona su più livelli raccontando scomode verità sulla contemporaneità. Disponibile su Prime Video.