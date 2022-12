Le prime tre puntate della docuserie di Netflix “Harry e Meghan” sono state le più viste nella settimana del debutto in tutta la storia della piattaforma. E ora sono attesissime le ultime puntate. Altissimo l’interesse in Gran Bretagna, dove Harry e Meghan è stato il documentario number one della settimana, ma anche nel resto del mondo: la docuserie su Harry e Meghan è entrata nella top ten di Netflix in ben 85 Paesi anche se, è stata costretta ad ammettere la stessa stampa del Regno Unito, i contenuti della prima parte, quanto a potenziale scandalistico, sono stati all’acqua di rose.

Docuserie Harry e Meghan, attesa per le ultime tre puntate

Sarà lo stesso per le altre tre puntate? Nel trailer diffuso oggi, amici di Meghan accusano Buckingham Palace di aver diffuso “storie negative” sul conto della Duchessa, facendo di lei il “capro espiatorio” per evitare che venissero raccontate altre storie meno favorevoli su altri membri della famiglia reale. Nel clip non si specifica esattamente di quali storie si tratti, ma vengono mostrate copie del tabloid The Sun con articoli sul carbon footprint dei Duchi e accuse a Meghan di “aver fatto piangere” la cognata Kate, futura regina dei britannici. L’attesa è dunque alta.

Le tre puntate della prima parte sono state viste per 81,55 milioni di ore in tutto il mondo dopo il debutto lo scorso giovedì, più di ogni altro documentario nella prima settimana di programmazione.

I trend di Netflix

Intanto, in un’altra classifica diffusa oggi, un altro titolo su Netflix ha fatto un balzo in avanti: dopo il debutto in streaming il 9 dicembre, Pinocchio di Guillermo del Toro è passato dal sesto al primo posto della classifica dei trend cinematografici di Variety. Il film in stop-motion che ambienta la saga del burattino di Carlo Collodi nell’Italia fascista ha ottenuto oltre 340mila interazioni su Twitter, più del mille per cento in più rispetto alla settimana precedente, dopo che gli spettatori hanno potuto scoprire direttamente il lavoro di Del Toro e del suo team di animatori.