Il primo giugno si celebra il Global Day of Parents, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per onorare e ricordare il ruolo dei genitori — biologici e non —, primi responsabili della cura, dello sviluppo e della crescita dei più piccoli.

In occasione della Giornata Mondiale dei Genitori, la piattaforma streaming europea arte.tv presenta una selezione di documentari e cortometraggi che raccontano le mille sfumature della genitorialità: dalla maternità esibita sui social network fino alle adozioni illegali, passando per i delicati temi della maternità surrogata, del ruolo di madre imposto dalla società e della scelta di non procreare per il bene del pianeta.

Tutti i titoli sono fruibili gratuitamente, con sottotitoli in italiano, sul sito arte.tv/it o sulle app della piattaforma disponibili per smart TV, Fire TV, Apple TV e dispositivi mobili.

Quando la gravidanza è un business

La gravidanza non è mai stata così mediatizzata: sui social network si moltiplicano gli hashtag delle future mamme, convertitesi in “pregnant-blogger” e influencer mettendo in mostra i loro pancioni, così come i test di gravidanza e i vestitini del nascituro. Il documentario Quando la gravidanza è un business racconta di un fenomeno, ormai non più di nicchia, che sta generando un business succulento per chi lo pratica.

Mamme e influencer: un business fai da te?

Filmano la loro vita quotidiana e quella dei loro figli, guadagnano soldi e ottengono notorietà. Le “mamme influencer” sono sempre più richieste dai brand di tutto il mondo, ma il confine tra vita familiare e lavoro viene ora messo in discussione. Come conciliare un’opportunità per i genitori, il consenso dei bambini e il diritto alla loro immagine? Il documentario Mamme e influencer: un business fai da te prova a rispondere a questa domanda.

BirthStrike: lo sciopero dei figli per salvare il pianeta

Si chiama “BirthStrike” ed è lo sciopero della natalità per salvare la Terra, una nuova forma di protesta per il clima, nata nel Regno Unito, promossa dal movimento dei Fridays for Future. Il documentario BirthStrike: lo sciopero dei figli per salvare il pianeta racconta il fenomeno dal punto di vista di Blythe Pepino, leader del movimento che a 33 anni ha rinunciato al desiderio di diventare mamma per provare a provocare un cambiamento politico radicale.

Alla ricerca di un figlio, a Kiev

Nato da madre surrogata il giorno dopo l’inizio della guerra in Ucraina, un bambino è da allora nascosto in un rifugio antiaereo insieme ad altri trenta neonati. Ad aspettarlo ci sono però i tedeschi Ewa e Reza, che per fargli lasciare Kiev decidono di intraprendere il viaggio più pericoloso della loro vita. Il documentario Alla ricerca di un figlio, a Kiev racconta l’impresa e le nuove sfide che attendono la coppia: una volta salvato il bambino come farà a riportarlo a casa, in Germania, dove la pratica del cosiddetto “utero in affitto” è vietata dalla legge?

Mal de mère – Mal di Madre

“Se potessi tornare indietro non lo rifarei, è sicuro”. Si può amare profondamente il proprio figlio e, al tempo stesso, rimpiangere di aver assolto il ruolo di madre imposto alle donne dalla società? Per Julie, 36 anni e imprenditrice, la maternità non è stata una scelta ma un percorso prestabilito. A raccontare la sua storia è il cortometraggio Mal de mère – Mal di Madre, della regista Lolita Rivé.

Psycho – Sul rapporto con i genitori

È possibile dare troppo amore materno? Si può avere il diritto di pentirsi di aver avuto figli? I genitori trasmettono necessariamente ciò che loro stessi hanno vissuto durante la propria infanzia? Il documentario Psycho – Sul rapporto con i genitori prova a rispondere a queste domande concentrandosi su alcuni dei principali problemi relativi alla genitorialità, difficili da affrontare apertamente e ancora più difficili da ammettere a se stessi e agli altri.

Alla ricerca della propria famiglia biologica

Negli ultimi quarant’anni, decine di migliaia di bambini colombiani sono stati adottati da coppie europee, ma in tanti casi l’adozione era illegale e molti di loro vengono a conoscenza delle loro origini e condizioni di affido solo da adulti. Alla ricerca della propria famiglia biologica racconta alcune delle loro storie insieme alla ONG “Plan Angel”, che si propone di aiutarli a ritrovare i genitori biologici e a capire di più sul loro passato.