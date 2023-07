Manuela Moreno è una giornalista e conduttrice televisiva italiana, nota per il suo lavoro come conduttrice del TG2 e presentatrice del programma Filorosso, in onda su Rai3 in prima serata. Cerchiamo di scoprire qualche notizia in più sulla famosa giornalista.

Manuela Moreno, età e carriera

Nata a Roma l’11 luglio 1966, Manuela Moreno ha 56 anni. La sua carriera giornalistica è iniziata con esperienze presso emittenti locali, ma è stata nel 1992 che ha raggiunto una maggiore visibilità entrando a far parte del TG1, il telegiornale principale della RAI. Durante la sua permanenza al TG1, si è occupata di diverse rubriche, tra cui Italia sera e Prima – La cronaca prima di tutto. Successivamente, ha lavorato come vice-caporedattore presso la redazione degli esteri, dopo essere stata responsabile della redazione di Cultura e spettacolo.

Manuela Moreno ha anche svolto il ruolo di inviata, coprendo importanti eventi di cronaca come l’attentato alla maratona di Boston nel 2013 e gli attacchi alla sede di Charlie Hebdo e al Bataclan a Parigi nel 2015. Nel corso della sua carriera, è stata corrispondente dagli Stati Uniti e ha fatto ritorno in Italia per assumere la conduzione dell’edizione delle 20:30 del TG2.

La vita privata di Manuela Moreno

Oltre alla sua carriera giornalistica, Manuela Moreno ha destato l’interesse dei media per la sua vita personale. Nel 2022 ha detto sì alla proposta di matrimonio del compagno, il manager musicale Giacomo Maiolini. La proposta di matrimonio è avvenuta in Puglia e è stata condivisa dalla conduttrice sui suoi social media, suscitando grande entusiasmo tra i suoi amici e fan.

Curiosamente, Manuela Moreno ha dimostrato una passione per la musica condividendo un video su Instagram in cui si esibisce cantando una canzone di Umberto Tozzi mentre stira una camicia. Questo gesto ha riscosso grande apprezzamento tra i suoi follower e ha mostrato un lato più intimo della giornalista.

Con oltre 80.000 follower su Instagram, Manuela Moreno è molto attiva sui social media, dove condivide aggiornamenti sulla sua carriera, eventi personali e il suo lavoro come conduttrice di Filorosso, il programma di Rai3. La sua presenza online testimonia la sua popolarità e il suo impegno nel restare in contatto con il pubblico.