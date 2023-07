Chi è Claire Keim: biografia, età, vita privata, carriera dell’attrice

Se sei curioso di conoscere meglio Claire Keim, famosa attrice e cantante francese e protagonista della serie tv “Un cuore, due destini” in onda su Rai 1 in prima serata, sei nel posto giusto. Analizziamo la sua biografia, la sua carriera di successo e scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata.

Biografia di Claire Keim: La donna dietro il talento

Claire Keim è nata l’8 luglio 1975 a Senlis, in Francia. Fin da giovane, ha dimostrato una grande passione per la recitazione e la musica. La sua determinazione e il suo impegno l’hanno portata a studiare al Cours Florent dal 1990 al 1991, seguito dal corso di recitazione di Dominique Minot dal 1992 al 1993. Grazie alla sua dedizione allo studio, ha trasformato le sue passioni in una carriera di successo.

La sua carriera: Un talento poliedrico

La carriera di Claire Keim abbraccia diversi ambiti dell’industria dell’intrattenimento. Oltre ad essere un’attrice acclamata, è anche una talentuosa cantante. Nel 2011, ha pubblicato il suo album di debutto intitolato “Où il pleuvra”, che ha ottenuto un grande successo. La sua voce potente e la sua presenza magnetica sul palco hanno conquistato il pubblico, consolidando ulteriormente la sua carriera musicale.

Nel campo della recitazione, Claire Keim ha interpretato ruoli memorabili in numerosi film e serie televisive. Uno dei suoi progetti più noti è stata la miniserie televisiva “Eternelle”, in cui ha svolto il ruolo di protagonista, mostrando la sua versatilità e abilità nell’interpretazione. Altri film importanti a cui ha preso parte includono “Il pianeta verde”, “Matrimoni”, “Le Roo Danse” e molti altri.

Vita privata di Claire Keim: Amore e impegno

Nella sua vita privata, Claire Keim ha avuto diverse relazioni significative. Dal 1999 al 2001, è stata legata all’attore Frederic Diefenthal. Tuttavia, dal luglio 2006, è sentimentalmente legata all’ex calciatore della nazionale francese Bixente Lizarazu. Insieme hanno una figlia di nome Uhaina, nata il 23 agosto 2008.

Oltre alla sua carriera artistica, Claire Keim è attiva anche nel sostegno di diverse cause. È stata madrina della Fondazione Nicolas-Hulot e di SOS Grand Blanc, un’organizzazione per la protezione dello squalo bianco. Inoltre, è madrina dell’Associazione europea contro le laucodistrofie (ELA) e ha sostenuto pubblicamente il leader dei nativi americani Raoni Metuktire nella sua lotta contro la diga di Belo Monte in Brasile.

Nel 2018, ha sostenuto il Patto collettivo europeo di finanziamento del clima, promuovendo un trattato europeo a favore del finanziamento sostenibile della transizione energetica e ambientale per la lotta al riscaldamento globale. Nel 2019, è stata anche madrina della settima edizione del Txiki Festival a Biarritz.

Se volete seguirla sui Social, l’attrice ha una pagina Instagram che aggiorna frequentemente.