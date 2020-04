Avere addominali tonici in vista dell’estate non è una missione impossibile. In questi mesi di quarantena c’è molto tempo a disposizione per allenarsi a casa. Se la corsa non è fattibile, gli addominali lo sono. Muoversi è importante per combattere le contratture muscolari e le acutizzazioni di problemi di artrosi, che vengono accentuati con l’immobilizzazione, ma attenzione a non spingervi oltre con movimenti oltre i vostri limiti.

C’è un tutorial su Youtube che ha ottenuto più di 48 milioni di visualizzazioni. E’ stato creato lo scorso agosto da Chloe Ting, Fitness & Lifestyle YouTuber, ma in questo periodo risulta utile per milioni di persone che puntano ad avere una pancia piatta in vista della stagione estiva.

Tra gli esercizi da mettere in pratica il “Leg Raise Clap”. Inizia sdraiato sulla schiena con le braccia distese su entrambi i lati del corpo. Solleva le gambe insieme per creare un angolo di 90º rispetto al tronco e “schiaffeggia” dietro le cosce prima di tornare alla posizione di partenza. Quando scendi, non appoggiare i piedi per terra e tira gli addominali per risalire. Di seguito nella pagina trovate il video dell’allenamento per prendere spunto.

Una delle attività a cui ci si può dedicare per mantenere in allenamento il proprio corpo è anche lo yoga, disciplina ideale da svolgere in silenzio. L’Ashtanga Yoga, il Power Yoga, l’Hatha Yoga e il Bikram sono solo alcuni esempi delle numerose tipologie tra cui è possibile scegliere.

Come spiegano dal sito Soluzione.Online, non esiste un momento giustoper allenarsi che sia valido per tutti: ogni persona, infatti, ha caratteristiche ed esigenze diverse di cui si deve tenere conto a questo scopo. In linea di massima di mattina si ha a disposizione più energia, ma questo non vuol dire che fare sport di sera sia sbagliato, perché si tratta comunque di un modo per allentare lo stress.