ROMA – I leggings sono oggi tra i pantaloni più alla moda, stanno riscuotendo molto successo anche grazie alla loro comodità. È infatti innegabile che un buon paio di leggings non dia fastidio neppure durante una lunga giornata di lavoro. In più è possibile trovare nei negozi specializzati pantaloni di questo tipo in tessuto tecnico, piacevoli sulla pelle e perfetti in ogni situazione. Oggi esistono anche alcune tipologie di leggings modellanti per varie attività, adatti ad essere indossati come dei comuni pantaloni, o anche in grado di sopportare le più intense sessioni di sport.

Come funzionano i leggings modellanti: il tessuto. Esistono differenti tipologie di leggings modellanti. Tra queste i più diffusi sono preparati con particolari tessuti, molto compatti e contenitivi. Lo spessore calibrato mantiene in perfetta forma le gambe, i glutei, anche la pancia. Si tratta solitamente di tessuti particolari, con grandi quantità di materiale elasticizzato, spessi e robusti. La durata dell’effetto modellante è garantita dalla qualità del tessuto: migliore il materiale, più duraturo è anche l’effetto finale. Indossando questo tipo di leggings al posto dei classici pantaloni, o dei leggings in cotone, si minimizzano i piccoli difetti, come ad esempio la presenza di cellulite o i piccoli cuscinetti adiposi.

Il taglio dei pantaloni: Per ottenere l’effetto modellante alcuni leggings mostrano modelli particolarmente elaborati. Spesso si tratta di utilizzare tagli tecnici, che vanno a sottolineare alcune zone del corpo e a sostenere fisicamente alcune altre. Questo avviene soprattutto con i cosiddetti leggings push up, che sostengono la zona dei glutei. Alcuni modelli presentano invece un’arricciatura tra i glutei, che consente di conferire un aspetto più tondeggiante alle natiche. In altri casi ancora sono gli inserti di tessuto modellante che permettono di rendere i glutei più sostenuti ed evidenti.

Come si utilizzano: I leggings modellanti oggi disponibili in commercio sono di varie tipologie. Alcuni pongono maggiore attenzione nella creazione di un modello elegante e piacevole; divengono così perfetti pantaloni per completare l’outfit per un’uscita serale. Altri leggings modellanti sono invece progettati appositamente per lo sport. Oltre a consentire di migliorare la silhouette, permettono anche di compiere qualsiasi movimento con la massima naturalezza, senza stringere o tirare in alcuni punti. Utilizzarli non solo permette di ottenere un aspetto più piacevole, ma consente di praticare attività in palestra, o all’aria aperta, con la massima praticità. I tessuti tecnici per lo sport che compongono i leggings di qualità sono antibatterici, antifungini e anti muffa, inoltre consentono al sudore di asciugare rapidamente, evitando così i colpi d’aria.

Non solo estetica: La tecnologia è ormai entrata prepotentemente anche nel campo dell’abbigliamento sportivo. Oggi non solo sono disponibili leggings modellanti per la pratica sportiva, di colori brillanti, dall’aspetto piacevole ed appagante. Si possono trovare anche pantaloni per lo sport snellenti, che migliorano la circolazione, che favoriscono la diminuzione del grasso corporeo. Chiaramente non promettono miracoli, nel senso che questo tipo di abiti consente di stimolare queste attività, collaborando con l’attività fisica regolare. Anche in questo caso il segreto sta nei tessuti utilizzati e nel taglio dei leggings. L’effetto visivo è molto piacevole, così come lo è la consistenza dei tessuti e la piacevolezza al tatto. Anche perché più questo tipo di abbigliamento è comodo e piacevole, più si è stimolati ad utilizzarlo con regolarità, ogni volta che si decide di praticare uno sport. Senza nulla togliere ovviamente alla comodità. Dare armonia alla silhouette, migliorare la tonicità della muscolatura, favorire la corretta circolazione degli arti inferiori, sono tutti risultati che si possono ottenere con lo sport regolare, ma anche scegliendo leggings di qualità, delle migliori marche e appositamente progettati per questo tipo di risultati.