Vivere circondati da bambini potrebbe scongiurare forme gravi di Covid-19

Le persone che vivono circondate da bambini piccoli a casa potrebbero avere meno probabilità di altre di sviluppare il COVID-19 in forma grave. Lo evidenzia uno studio pubblicato online il 27 luglio negli Atti della National Academy of Sciences. Se è vero che i più piccoli, frequentando le scuole, sono più soggetti a tornare a casa con qualche malanno, sia il comune raffreddore che il COVID-19 sono coronavirus, quindi la tesi sostenuta dalla ricerca è che uno potrebbe offrire una certa protezione dall’altro. Tesi che va ulteriormente investigata con ulteriori ricerche.

“Un’ipotesi su cui le persone si sono battute era che forse gli individui che hanno avuto molti raffreddori comuni negli ultimi anni potrebbero avere un’immunità accumulata per far fronte al COVID-19, e quindi non contrarre affatto un’infezione o ottenere solo un lieve infezione e non grave”, ha affermato il ricercatore capo Dr. Matthew Solomon, cardiologo della divisione di ricerca presso il Kaiser Permanente Northern California a Oakland. “Questa idea del tipo di immunità accumulata ha davvero risuonato con molte persone. E abbiamo pensato, beh, forse possiamo guardare nel nostro database e vedere se siamo in grado di identificare un segnale di ciò”, ha detto Solomon.

Tuttavia, non è chiaro se l’immunità conferita dal comune raffreddore si applichi a tutti i ceppi di COVID, in particolare agli attuali ceppi più contagiosi. Questi includono le sottovarianti Omicron BA.5 e BA.4. “L’esposizione a diversi coronavirus può aiutare a fornire un livello di immunità che diminuisce la gravità”, ha affermato Siegel. “Questo, insieme alla vaccinazione e all’infezione precedente, è un buon cocktail per ridurre la gravità. Non significa che non abbiamo bisogno di vaccini più mirati o estesi. Non significa che l’attuale vaccino non sia utile: l’immunità è ciò che conta non importa come lo ottieni”.

Nota bene: L’articolo ha solo uno scopo illustrativo e non è in alcun modo sostitutivo del parere medico. Foto di Marcos Cola da Pixabay.