Un’infanzia serena il segreto per un cuore sano da adulti

Avere un’infanzia serena potrebbe essere un’assicurazione per un cuore sano da adulti. Al contrario, bambini che hanno esperienze avverse come una seria malattia in famiglia o un lutto o sono vittime di trascuratezza, hanno un maggior rischio di sviluppare malattie cardiovascolari da giovani adulti.

È quanto emerge da uno studio sullo European Heart Journal coordinato da Naja Hulvej Rod, della Università di Copenaghen, il più grande studio finora condotto per esaminare i legami tra le avversità infantili e le malattie cardiovascolari (CVD).

Infanzia serena e cuore sano, il legame in uno studio

Gli epidemiologi hanno seguito quasi 1,3 milioni di bambini, nati tra gennaio 1980 e dicembre 2001, fino al 31 dicembre 2018.

Durante questo periodo, 4.118 hanno sviluppato una malattia cardiovascolare tra il 16/imo compleanno e la fine del 2018, quando i più grandi avevano già 38 anni.

“Rispetto ai giovani adulti che hanno vissuto poche avversità durante l’infanzia, abbiamo riscontrato un rischio maggiore di circa il 60% di sviluppare malattie cardiovascolari tra i giovani adulti che hanno vissuto avversità – dichiara l’autrice. Ciò era particolarmente vero per coloro che avevano sperimentato malattie gravi, come cancro, malattie cardiache o polmonari, o morte in famiglia, e per coloro che avevano sperimentato livelli elevati di avversità nell’infanzia. In numeri assoluti, ciò corrisponde a 10-18 casi di CVD in più ogni 100.000 persone. Per confronto, l’incidenza di CVD nelle persone di 30 anni è di circa 50 casi di CVD per 100.000 persone”.

“L’associazione che abbiamo riscontrato tra avversità infantili e CVD nella prima età adulta – sottolinea Rod – può essere spiegata in parte da comportamenti che possono influire sulla salute, come il consumo di alcol, il fumo e l’inattività fisica. L’infanzia è un periodo delicato, caratterizzato da rapido sviluppo cognitivo e fisico; l’esposizione frequente e cronica alle avversità nell’infanzia può influenzare lo sviluppo della risposta fisiologica allo stress, e ciò può fornire un’importante spiegazione dei meccanismi alla base di questi risultati”.