Un esame del sangue per scoprire 50 tumori, test promettente in Gb

Ha dato risultati definiti promettenti dai ricercatori del servizio sanitario nazionale britannico (Nhs) la sperimentazione condotta negli ultimi mesi su migliaia di volontari nel Regno Unito d’un tipo di test del sangue – il Galleri Test – sviluppato negli Usa da un laboratorio californiano per aiutare a individuare attraverso una diagnosi precoce fino a 50 forme diverse di tumori. Lo riporta la Bbc, riprendendo i risultati di un paper redatto in vista di una conferenza medica organizzata a Chicago dall’American Society of Clinical Oncology.

Negli ultimi anni, la ricerca medica ha compiuto grandi passi avanti nel campo della diagnosi precoce dei tumori. Una notizia entusiasmante arriva ora dalla Gran Bretagna, dove uno studio sta sviluppando un esame del sangue innovativo in grado di rilevare ben 50 tipi di tumori.

Il test del sangue: una nuova frontiera nella diagnosi tumorale:

La sperimentazione britannica del Galleri test è la prima al mondo su un campione di questa entità. Condotta su 5000 pazienti con sintomi sospetti rivoltisi a ospedali e strutture sanitarie pubbliche d’Inghilterra e Galles, ha prodotto diagnosi positive corrette in due terzi dei casi, come confermato in seguito con metodi tradizionali quali biopsie o ecografie. Aiutando inoltre i medici, nell’85% di questi, a identificare esattamente il punto d’insorgenza dei tumori.

L’università di Oxford, che ha partecipato allo screening, ha peraltro sottolineato che si tratta di un percorso di sperimentazione non ancora concluso, di “un work in progress” da completare con ulteriori studi e verifiche. Ma ha comunque espresso ottimismo sul fatto che si possa essere di fronte a uno strumento efficace in più per la diagnosi tempestiva di patologie oncologiche.

Il 75% delle persone testate con risultato positivo aveva in effetti il cancro, stando ai numeri pubblicati. Mentre solo il 2,5% degli esiti negativi si è rivelato alla fine fallace e smentito con altri mezzi diagnostici dalla presenza d’un tumore.

Potenziali benefici e impatto sulla salute pubblica

La scoperta di questo test del sangue promettente potrebbe avere un impatto significativo sulla salute pubblica. La diagnosi precoce dei tumori è spesso una sfida, poiché i sintomi possono essere vaghi o assenti nelle prime fasi della malattia. Tuttavia, con questo nuovo test, i medici potrebbero essere in grado di individuare tumori in modo tempestivo, consentendo un trattamento immediato e aumentando le probabilità di successo nella lotta contro il cancro.