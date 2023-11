Sconfiggere l’attacco di panico: la chiave nella guida di Rosario Sorrentino

L’ombra dell’attacco di panico può oscurare la vita di milioni di italiani, ma un nuovo libro offre una luce di speranza. Nel suo ultimo lavoro, ‘Panico 2.0. Un Disturbo Che Si Può Vincere‘, il neurologo Rosario Sorrentino si unisce alla figlia Giulia, studentessa di Medicina che ha affrontato personalmente il panico, per fornire una guida preziosa su come superare questa sfida spesso silenziosa e sottovalutata.

L’attacco di panico, sconfiggerlo si può

In Italia, si stima che circa 2,5 milioni di persone soffrano di attacchi di panico, ma Sorrentino avverte che questi dati potrebbero essere sottostimati, poiché molte persone affrontano la malattia in silenzio. Nel suo libro, il neurologo offre una prospettiva unica, intrecciando la vita, la scienza, l’esperienza personale e la terapia.

Il libro si apre come un dialogo tra padre e figlia, creando un legame emotivo che attraversa il distacco del medico e l’affetto familiare. Sorrentino sottolinea l’importanza di fare scelte consapevoli per affrontare l’attacco di panico e offre un messaggio di speranza: è possibile sconfiggerlo.

Secondo il neurologo, la chiave per vincere il panico risiede nella combinazione di diverse approcci terapeutici. “Oggi sappiamo infatti che i risultati migliori si ottengono grazie alla combinazione di una terapia farmacologica, una psicoterapia cognitivo-comportamentale e l’adozione di uno stile di vita corretto”, spiega Sorrentino.

Il libro

Il libro affronta i sintomi dell’attacco di panico, che possono includere forte tachicardia, formicolio alle estremità, il timore di perdere il controllo e il distacco dalla realtà. La paura di morire o impazzire è una componente significativa di questa esperienza spesso travolgente.

Con un linguaggio chiaro e semplice, padre e figlia forniscono una guida comprensibile sulla complessità del cervello e la sua connessione con le sostanze chimiche che lo influenzano. Il libro diventa così uno strumento prezioso per chiunque affronti l’attacco di panico, offrendo non solo consapevolezza ma anche la promessa che questa sfida può essere superata.

In conclusione, ‘Panico 2.0. Un Disturbo Che Si Può Vincere’ non solo illumina il cammino per vincere il panico ma offre un abbraccio empatico a coloro che combattono questa battaglia quotidiana. Con la giusta guida e il sostegno, l’attacco di panico può essere sconfitto, aprendo la strada a una vita più piena e libera dalla paura.