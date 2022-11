I porta pranzo potrebbero contenere sostanze nemiche della fertilità

I comuni porta pranzo in plastica potrebbero contenere sostanze nemiche della fertilità. I ricercatori della Northwestern University hanno esaminato 712 donne in pre-menopausa, valutando la loro esposizione al dietilesilftalato (DEHP), che viene utilizzato per rafforzare la plastica. Gli studiosi hanno trovato una “forte associazione” tra livelli più elevati di DEHP e il rischio di sviluppare fibromi di grandi dimensioni.

DEHP e possibili problemi di fertilità.

Considerando che il DEHP è stato classificato come “tossico per la riproduzione”, potrebbe danneggiare la fertilità. Motivo per cui è stato vietato in Europa nel 2015, ma in Paesi come gli Stati Uniti ancora si usa. Inoltre, quando non è nota la provenienza specifica di in oggetto importato, nulla vieta che possa essere stato prodotto in un posto dove queste sostanze sono usate. Il DEHP viene utilizzato nelle materie plastiche per migliorarne la flessibilità e la durata. Questo include imballaggi per alimenti, tende da doccia, giocattoli di plastica e altri prodotti. Può essere presente anche in alcuni cosmetici. Con l’uso continuato le particelle possono staccarsi e depositarsi sotto forma di polvere, quindi inspirate o ingerite.

Lo studio.

Diversi studi hanno anche suggerito che l’esposizione a sostanze chimiche come il DEHP può aumentare il rischio di sviluppare fibromi uterini. Gli scienziati hanno rianalizzato i dati di uno studio precedente condotto tra il 2006 e il 2015, che ha coinvolto 780 donne in premenopausa. Si è scoperto che le cellule esposte a livelli più elevati della sostanza chimica crescono più velocemente e hanno meno probabilità di morire.

L’autore corrispondente, il dottor Serdar Bulun, un ostetrico, ha dichiarato: “Questi inquinanti tossici sono ovunque, inclusi imballaggi alimentari, prodotti per capelli e trucco e altro ancora, e il loro utilizzo non è vietato. Questi sono più che semplici inquinanti ambientali. Possono causare danni specifici ai tessuti umani”. Fortunatamente l’Unione Europea ha vietato l’uso del DEHP nei prodotti cosmetici e in tutti gli altri prodotti, inclusi i comuni porta pranzo. Fonte: Daily Mail.