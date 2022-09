Perché il colesterolo non scende anche se stai mangiando bene

Mantenere il colesterolo a un livello ottimale è fondamentale per evitare disturbi cardiovascolari e tanti altri problemi di salute. Ma, quando ci accorgiamo di avere il colesterolo cattivo alto, non è sempre semplice riuscire ad abbassarne in valori. A volte, non è sufficiente seguire una dieta ed esercizio fisico adeguati perché ci sono altri fattori che influenzano i livelli di colesterolo nel sangue. Quindi, qual è il motivo per cui il tuo colesterolo non si abbassa nonostante l’alimentazione sana? Scopriamolo.

Il colesterolo è necessario

Nonostante la sua cattiva reputazione, il colesterolo è in realtà essenziale per il nostro benessere. È un grasso importante per le membrane cellulari e per il corretto funzionamento di alcuni ormoni del nostro organismo. Aiuta anche il fegato a produrre la bile, una sostanza usata per digerire il cibo. Circa l’80% del colesterolo è prodotto nel fegato e il 20% proviene da alcuni alimenti. Questo è il cosiddetto colesterolo alimentare.

Colesterolo buono e cattivo

Come sapete, esistono diversi tipi di questa molecola e, comunemente, lo distinguiamo tra buono e cattivo. Tuttavia, questa definizione non è del tutto esatta. In realtà, il colesterolo viaggia nel nostro corpo attraverso dei ‘veicoli’, le lipoproteine. Queste sono responsabili del trasporto del grasso in tutte le parti del corpo. Ci sono quelle ad alta densità (HDL) e a bassa densità (LDL).

La prima ‘pulisce’ le arterie ed elimina il grasso in eccesso in modo che non si accumuli e il sangue possa circolare senza ostacoli. Potremmo pensare alle lipoproteine ​​HDL come quelle responsabili della pulizia di un’autostrada. Al contrario, le lipoproteine a bassa intensità (LDL) intasano “l’autostrada”. Ed è proprio questo il vero rischio di avere il colesterolo cattivo alto: l’ostruzione che si può formare nelle arterie e che aumenta il rischio di problemi cardiovascolari .

Perché il colesterolo cattivo sale?

Come abbiamo detto, ci sono fattori che possono influenzare questo meccanismo. Per esempio, alcune malattie provocano alterazioni del colesterolo. Le persone con diabete, malattie renali o ipotiroidismo tendono a subire variazioni dei livelli di colesterolo, quindi è consigliabile essere seguiti regolarmente dal proprio medico.

La gravidanza

Anche la gravidanza e alcune alterazioni degli ormoni femminili, oltre alla sindrome dell’ovaio policistico, possono aumentarne i livelli.

Stai assumendo farmaci

Allo stesso modo, anche l’assunzione di alcuni farmaci può interferire: contraccettivi, antidepressivi o diuretici, ad esempio.

Mangi bene ma esageri con i dolci

Tanti dolci? Attento. Un eccesso di cibi ricchi di zucchero può finire per tradursi in un alto livello di colesterolo negli esami del sangue. Quando mangi molti cibi dolci, il tuo pancreas non può produrre abbastanza insulina per metabolizzarlo e finisce per trasformarsi in grasso di riserva.

Sei più nervoso del solito

Ci sono diverse cause responsabili dell’ipercolesterolemia. È il caso, ad esempio, dello stress. Soffrire un momento di stress acuto non fa aumentare il colesterolo. Tuttavia, mantenuto nel tempo, potrebbe favorirne l’aumento.

Stai digiunando

La stessa cosa accade con il digiuno. Se trascorriamo molto tempo senza mangiare nulla e, all’improvviso, il nostro corpo riceve una grande quantità di cibo, soprattutto carboidrati, il pancreas avrà lo stesso problemi e il risultato sarà lo stesso: più grassi che aumentano i livelli di glucosio nel sangue, e trigliceridi.

Poco esercizio fisico, stile di vita sedentario, obesità

Certo, l’obesità, soprattutto se è grasso nell’addome, è un altro fattore che ci rende più a rischio di soffrire di ipercolesterolemia. Così come la mancanza di esercizio fisico e uno stile di vita sedentario. Muoviti di più!

Come ridurne i livelli

Innanzitutto il nostro obiettivo sarà quello di aumentare il colesterolo buono, cioè l’HDL. Non abbiamo farmaci efficaci per questo, tuttavia, abbiamo misure alla nostra portata. Questo è il caso dell’esercizio fisico aerobico moderato e quotidiano (camminare, nuotare, andare in bicicletta… ) e la dieta mediterranea.

Inoltre, ci sono cibi che possono aiutare a ridurre i livelli di LDL. Ad esempio quelli ricchi di fibre (come frutta, verdura, cereali integrali, ecc.) e cibi ricchi di acidi grassi monoinsaturi (come olio extravergine d’oliva) e polinsaturi (come pesce, frutta secca, ecc.).

E se non scende?

Potrebbe essere dovuto a una condizione medica chiamata ipercolesterolemia familiare, caratterizzata da un aumento del colesterolo LDL dalla nascita ed essere la causa genetica più comune di malattie cardiovascolari premature. L’insufficienza cardiaca provoca una deposizione accelerata di colesterolo sulle pareti delle arterie che porta ad aterosclerosi e malattie cardiovascolari premature. Senza un trattamento adeguato, si ha un rischio fino a 20 volte maggiore di malattie cardiovascolari premature.

Ma, se diagnosticati precocemente e trattati correttamente, è possibile prevenire infarti, ictus e la necessità di un intervento chirurgico di bypass coronarico.

Infine, non bisogna dimenticare che l’assunzione di alcuni alimenti funzionali arricchiti con steroli può aiutare a ridurre il colesterolo. Ma non sono miracolosi. Pertanto, non si dovrebbe abusarne e, se assunti, dovrebbero essere sempre abbinati a dieta ed esercizio fisico, oltre a farmaci se il medico lo ritiene opportuno.