Sai che l’olio extravergine di oliva ha benefici anche per la salute mentale?

Tutti sanno che l’olio extravergine d’oliva è un alleato della nostra salute fisica, ma in pochi sanno che ha benefici anche per la salute mentale. Ad esempio, è un buon alleato per combattere lo stress, uno dei grandi mali del nostro secolo.

Pensando all’ingrediente chiave della dieta mediterranea, molto probabilmente ti verrà in mente l’olio extravergine de oliva. Indubbiamente si tratta di uno degli alimenti più salutari che abbiamo a portata di mano, un oro liquido che si distingue per i suoi numerosi e ben noti benefici. Ma forse non sai che si è dimostrato anche un ottimo alleato per una corretta salute mentale.

La salute mentale è definita come lo stato di benessere personale che ci permette di svolgere in modo soddisfacente e produttivo tutte le nostre attività, il nostro lavoro quotidiano, goderci i momenti della vita e affrontare nel miglior modo possibile lo stress quotidiano. Una vita sana deve andare di pari passo con una buona salute emotiva e mentale. Ma la nostra salute mentale può essere influenzata da molti fattori come esperienze personali, familiari, lavorative, culturale, sociali e ricreative o del tempo libero.

Olio extravergine di oliva, alleato contro lo stress

È qui che entra in gioco il nostro protagonista, l’olio extravergine di oliva, che è un buon alleato per combattere lo stress. Il consumo di olio extravergine di oliva determina un miglioramento dello stato generale dell’individuo e, di conseguenza, dello stress. Il suo consumo, infatti, migliora la produzione di encefaline cerebrali che affrontano i sintomi in situazioni di stress. L’olio EVO è in grado di procurare un benessere simile a quello che proviamo quando facciamo sport, quando ascoltiamo musica, quando viaggiamo, leggiamo, ridiamo. È stato scientificamente provato che questo ingrediente migliora il nostro stato d’animo.

Il rapporto del cibo con l’umore

Ma ci sono anche altri benefici del cosiddetto “oro liquido” per la salute del nostro cervello. I due o tre cucchiai che dovremmo assumere al giorno aumentano la funzionalità del nostro cervello a livello dell’ippocampo, aumentano la neurogenesi. Aiutano a farci raggiungere una stabilità emotiva e cerebrale che rende la nostra vita quotidiana e la nostra salute molto più sane ed equilibrate.

Pensiamo che la ricerca della felicità passi attraverso l’alimentazione: ciò che mangiamo influenza il nostro umore. Il mood food, così moderno oggi, si basa sulla selezione dei cibi che mangiamo, che migliorano il nostro intestino e il nostro umore.

Il cervello è il fondamento della nostra salute mentale e lo stomaco è conosciuto come il secondo cervello, quindi è altrettanto importante per la nostra salute. L’intestino è dove si trova il nostro microbiota, responsabile della nostra immunità e delle difese dell’organismo. Ad oggi è stato dimostrato che i disturbi e le malattie gastrointestinali croniche sono correlati allo stress cronico, che è in grado di indebolire il nostro microbiota.