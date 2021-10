I ricercatori del Cedars-Sinai di Los Angeles hanno scoperto che l’invecchiamento produce cambiamenti significativi nel microbioma dell’intestino tenue umano.

Un processo distinto da quello causato da farmaci o malattie. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Cell Reports e citati dal sito Medical X Press.

Ruchi Mathur, ricercatore principale dello studio, ha spiegato:

“Evidenziando i cambiamenti microbici che si verificano nell’intestino tenue con l’età, l’uso di farmaci e le malattie, speriamo di identificare componenti unici della comunità microbica su cui puntare per terapie e interventi che potrebbero promuovere un invecchiamento sano”.

Nel loro studio i ricercatori hanno analizzato campioni dell’intestino tenue in relazione all’invecchiamento.

Mathur, endocrinologo e direttore del Diabetes Outpatient Treatment & Education Center, ha specificato:

“Questo studio è il primo del suo genere ad esaminare la composizione microbica dell’intestino tenue di soggetti di età compresa tra 18 e 80 anni”.

“Ora sappiamo che alcune popolazioni microbiche sono maggiormente influenzate dai farmaci, mentre altre sono più colpite da determinate malattie”.

“Noi abbiamo identificato microbi specifici che sembrano essere influenzati solo dall’età cronologica della persona“.

L’importanza del microbioma intestinale.

Gli studi hanno suggerito che i disturbi legati all’universo microbico possono portare a malattie critiche, tra cui malattie gastroenterologiche, diabete, obesità e alcuni disturbi neurologici.

“I coliformi sono normali residenti dell’intestino. Abbiamo scoperto che quando questi microbi a forma di bastoncino diventano troppo abbondanti nell’intestino tenue, come accade con l’avanzare dell’età, esercitano un’influenza negativa sul resto della popolazione microbica. Sono come erbacce in un giardino”, ha detto la coautrice dello studio Gabriela Leite.

Mark Pimentel, direttore del programma MAST e altro coautore dello studio, ha detto:

“Il nostro obiettivo è identificare e identificare i modelli microbici dell’intestino tenue della salute e della malattia umana”.

“Dato l’importante ruolo svolto dall’intestino tenue nell’assorbimento dei nutrienti, i cambiamenti nel microbioma in questa posizione dell’intestino possono avere un impatto maggiore sulla salute umana e merita ulteriori studi”.

Foto di Alicia Harper da Pixabay.