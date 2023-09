Dopo la menopausa 1 donna su 4 a rischio fibrillazione atriale

Dopo la menopausa, si stima che 1 donna su 4 possa sviluppare la fibrillazione atriale, che porta ad avere un battito cardiaco irregolare. E’ quanto emerge da una nuova ricerca pubblicata sul Journal of the American Heart Association. Lo stress e l’insonnia sono i principali fattori che contribuiscono allo sviluppo di questo disturbo. Ma anche lo smog può avere un effetto negativo, come dimostrato da un ampio studio su 322 città cinesi pubblicato lo scorso maggio sul Canadian Medical Association Journal. Chi soffre di fibrillazione atriale può soffrire di coaguli di sangue, ictus, insufficienza cardiaca o altre complicazioni cardiovascolari.

“Nella mia pratica cardiologica generale, vedo molte donne in menopausa con una salute fisica perfetta che lottano con scarso sonno e sentimenti o esperienze emotive psicologiche negative, che ora sappiamo potrebbero metterle a rischio di sviluppare fibrillazione atriale – rileva l’autrice principale dello studio Susan X. Zhao, cardiologa del Santa Clara Valley Medical Center di San Jose, in California – credo fermamente che, oltre all’età, ai fattori genetici e ad altri fattori di rischio legati alla salute del cuore, l’aspetto psico-sociale sia il pezzo mancante del puzzle della genesi della fibrillazione atriale”.

Come è stato svolto lo studio

Gli studiosi hanno esaminato i dati di oltre 83.000 questionari di donne di età compresa tra 50 e 79 anni della Women’s Health Initiative, un importante studio statunitense. Alle partecipanti sono state poste una serie di domande su temi come eventi stressanti della vita, senso di ottimismo, supporto sociale e insonnia. Nel corso di un decennio di follow-up, lo studio ha rilevato che circa il 25% delle donne ha sviluppato fibrillazione atriale. Per ogni punto aggiuntivo sulla scala dell’insonnia, esisteva una probabilità maggiore del 4% di sviluppare fibrillazione atriale. Allo stesso modo, per ogni punto aggiuntivo sulla scala degli eventi stressanti della vita, vi era una probabilità maggiore del 2% di andarvi incontro. (Fonte: Ansa).