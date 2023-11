L’inquinamento aumenta il rischio di ammalarsi di Parkinson

Ogni anno, nei 53 paesi della regione europea dell’Oms, 1,4 milioni di persone muoiono per cause legate a inquinamento e al cambiamento climatico. Un fattore di rischio che potrebbe presto diventare un big killer. Un nuovo studio condotto dai ricercatori dell’americano Barrow Neurological Institute ha scoperto che le persone che vivono in regioni con livelli medi di inquinamento atmosferico hanno un rischio maggiore del 56% di sviluppare la malattia di Parkinson rispetto a coloro che vivono in regioni con il livello più basso di inquinamento atmosferico. La ricerca è stata pubblicata su Neurology.

“Studi precedenti hanno dimostrato che il particolato fine causa infiammazione nel cervello, un meccanismo noto attraverso il quale la malattia di Parkinson potrebbe svilupparsi”, afferma Brittany Krzyzanowski, ricercatrice presso il Barrow Neurological Institute, che ha condotto lo studio. “Utilizzando tecniche analitiche geospaziali all’avanguardia, siamo stati, per la prima volta, in grado di confermare una forte associazione a livello nazionale tra l’incidente della malattia di Parkinson e il particolato fine negli Stati Uniti”.

La valle del fiume Mississippi-Ohio è stata identificata come un punto caldo del morbo di Parkinson, insieme al Nord Dakota centrale, parti del Texas, Kansas, Michigan orientale e la punta della Florida. Invece le persone che vivono nella metà occidentale degli Stati Uniti sono risultati avere un rischio ridotto di sviluppare la patologia rispetto al resto della nazione. “Le differenze regionali nella malattia di Parkinson potrebbero riflettere differenze regionali nella composizione del particolato. Alcune aree potrebbero avere particolato contenente più componenti tossici rispetto ad altre aree”, afferma Krzyzanowski.

La ricercatrice ha notato che esiste una densità di reti stradali relativamente elevata nella valle del fiume Mississippi-Ohio: “Ciò significa che l’inquinamento in queste aree può contenere più particelle di combustione provenienti dal traffico e metalli pesanti provenienti dalla produzione, che sono stati collegati alla morte cellulare nella parte del cervello coinvolta nel morbo di Parkinson”, afferma.

“Studi geografici basati sulla popolazione come questo hanno il potenziale per rivelare importanti informazioni sul ruolo delle tossine ambientali nello sviluppo e nella progressione del Parkinson e questi stessi metodi possono essere applicati anche per esplorare altri risultati sulla salute neurologica”, afferma Krzyzanowski.

“Nonostante anni di ricerca nel tentativo di identificare i fattori di rischio ambientale della malattia di Parkinson, la maggior parte degli sforzi si sono concentrati sull’esposizione ai pesticidi”, afferma la studiosa. “Questo studio suggerisce che dovremmo considerare anche l’inquinamento atmosferico come un fattore che contribuisce allo sviluppo della malattia di Parkinson“. Fonte: Medical X Press.