Le donne incinte dovrebbero mangiare pesce 2 volte a settimana. Durante la gravidanza l’alimentazione delle neo mamme deve essere controllata e non lasciata al caso, soprattutto perché la dieta occidentale è ricca di zuccheri e cibi raffinati. Alimenti di cui non bisogna abusare, soprattutto per tenere a bada la glicemia ed evitare il diabete gestazionale.

Negli ultimi anni sono arrivate raccomandazioni per le donne incinte per quel che riguarda il consumo di pesce, invitando al consumo moderato, per via del suo contenuto di mercurio. Questo però ha fatto sì che molte lo evitassero direttamente questo alimento fondamentale in un regime equilibrato. Uno studio finanziato dal UK Medical Research Council e dal Wellcome Trust del Regno Unito rassicura le future mamme sul consumo di pesce, invitandole a mangiarlo due volte a settimana. Evitarlo significa invece rinunciare a nutrienti chiave, come acidi grassi a catena lunga, iodio, vitamina D e selenio.

Gli scienziati dell’Università di Bristol hanno esaminato i dati su 4.131 donne in gravidanza nel Regno Unito, seguendo poi i loro figli successivamente. I livelli di mercurio sono stati misurati nel sangue materno e nel tessuto del cordone ombelicale. L’analisi non ha riscontrato alcun legame negativo tra livelli più elevati di mercurio materno e sviluppo cognitivo nei bambini la cui madre ha mangiato pesce, con esperti che ritengono che i nutrienti nel cibo proteggano dal metallo. Inoltre, i bambini nati da mamme che mangiavano pesce in genere avevano un QI più alto e si comportavano meglio nei test di matematica e scienze.

Scrivendo sulla rivista NeuroToxicology, la coautrice dello studio, la dott.ssa Caroline Taylor, ha dichiarato: “Abbiamo scoperto che è probabile che il livello di mercurio della madre durante la gravidanza non abbia alcun effetto negativo sullo sviluppo del bambino, a condizione che la madre mangi pesce. “Se non mangiava pesce, allora c’erano alcune prove che il suo livello di mercurio potesse avere un effetto dannoso sul bambino”. Foto di Daniel Reche da Pixabay