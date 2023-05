Lavoro da turnista nuoce più alla salute degli uomini che delle donne

Il lavoro da turnista può nuocere maggiormente alla salute degli uomini più rispetto a quella delle donne. Le notti lavorative possono essere dure per il corpo e un nuovo studio suggerisce che potrebbero avere un impatto particolare sulla salute degli uomini. La ricerca, che ha coinvolto topi da laboratorio e umani, suggerisce che i maschi potrebbero essere più vulnerabili ai disturbi dell'”orologio biologico”, che derivano dal lavoro a turni.

Effetti negativi con cicli di lavoro giorno-notte anomali

I ricercatori hanno scoperto che i topi maschi mostravano una serie di effetti negativi dall’esposizione a cicli giorno-notte anomali. Tutto, dalla loro attività genica ai loro batteri intestinali alla loro pressione sanguigna, è andato fuori controllo. Al contrario, i topi femmina sono apparsi ampiamente protetti. Gli studiosi hanno scoperto che allo stesso modo anche i maschi umani sembravano più colpiti.

Gli uomini che lavoravano di notte avevano maggiori probabilità rispetto agli uomini che lavoravano in orari standard di avere la sindrome metabolica, un insieme di fattori di rischio per malattie cardiache e diabete, che include pressione sanguigna elevata, colesterolo e zucchero nel sangue, nonché grasso in eccesso intorno alla vita. Anche le lavoratrici a turni sono risultate a maggior rischio di sindrome metabolica rispetto alle donne che lavorano solo ore standard.

La parola agli esperti

“Il tipo di lavoro è importante perché non tutti i turni di lavoro sono uguali”, ha affermato il ricercatore Dr. Garret FitzGerald, professore presso la Perelman School of Medicine dell’Università della Pennsylvania, a Filadelfia. “Non vorrei che le persone interpretassero questo come dire che il lavoro a turni non è un male per le donne”, ha detto la dottoressa Sabra Abbott, professore associato presso la Northwestern University Feinberg School of Medicine di Chicago. “Questo suggerisce che il lavoro a turni potrebbe essere un po’ meno dannoso per le donne, ma abbiamo bisogno di ulteriori ricerche per capire perché”, ha aggiunto Abbott. Fonte: Medical X Press.